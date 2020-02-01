На Прикарпатті шахраї-грузини викрадали гроші з терміналів (фото)



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Зловмисникам вдалося заволодіти сумою в розмірі 16,5 тис. грн Фото: Нацполіція

За допомогою спеціальних приладів гастролери викрадали з терміналів грошові кошти шляхом втручання у роботу їхніх систем

Працівники карного розшуку Коломиї спільно з управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції та працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області затримали двох зловмисників за підозрою у вчиненні шахрайських схем. Це 36-річний та 40-річний уродженці Грузії. Старший із них мешканець Миколаївська області, молодший – Кіровоградської.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

В ході слідства правоохоронці встановили, що зловмисники на території Коломиї, використовуючи спеціальні прилади, втручалися в роботу терміналів для здійснення фінансових операцій і порушували процес зчитування інформації. В результаті вони поповнювали мобільні рахунки без внесення коштів. Таким чином зловмисникам вдалося заволодіти сумою в розмірі 16,5 тисяч гривень.

Зловмисників слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 190 ( Шахрайство) та ч. 2 ст. 361 (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере затриманим запобіжний захід.

Проводиться слідство.