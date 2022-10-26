Нацрада просить визнати три російські телеканали терористичними організаціями

У своїх передачах телеканали «RTR Планета», «Россия 24», «Первый» дезінформують та вибірково поширюють інформацію

Через систематичне послідовне виправдання, публічну підтримку і підбурювання до вчинення Російською Федерацією терористичних актів в ефірі російських телеканалів «Россия 24», «RTR Планета» і «Первый» ці медіа мають бути визнані терористичними організаціями відповідно до українського законодавства. Таку позицію Національна рада з питань телебачення та радіомовлення висловила в листах до правоохоронних органів.

Зазначається, що телеканали «RTR Планета», «Россия 24» і «Первый» мовлять на супутнику, а тому можуть бути доступними для перегляду значною кількістю аудиторії на території країн Європи. У своїх передачах телеканали «RTR Планета», «Россия 24», «Первый», інформуючи про терористичні акти у Вінниці, Оленівці і Чаплиному, дезінформували, вибірково поширювали інформацію, надавали певні переваги в описі фактів, що є виключно пропагандистською діяльністю, спрямованою на розпалювання війни та її підтримку в аудиторії телеглядачів цих телеканалів.

«Аналіз програм російських державних телеканалів у контексті ракетного удару по Вінниці зафіксував, що усі виступи на цю тему намагаються раціонально обґрунтувати виправдання терористичного акту зс РФ і містять підбурювання до вчинення подібних актів у майбутньому», – йдеться в повідомленні.

Нацрада зазначає, що інформацію про події в Оленівці російські журналісти та учасники передач протягом трьох діб після терористичного акту маніпулятивно обмежили структурою із 12 наративів. Була оприлюднена неправдива інформація, аудиторії нав’язувалося однобічне сприйняття. Відповідальність за скоєне покладалася на політичне і військове керівництво України. Реальні обставини вчиненого російською стороною жахливого терористичного акту були приховані.

Дезінформаційною рамкою російські журналісти і офіційні особи обмежили повідомлення про ракетний удар по залізничній станції Чаплине. Упродовж кількох діб вони доводили, що російські ракетні підрозділи цілеспрямовано цілились та влучили в потяг, який начебто перевозив українських військовослужбовців і воєнну техніку.

«RTR Планета», «Россия 24», «Первый» належать до ЗМІ, в яких держава-терорист (держава-агресор) – Російська Федерація – має частку власності. Усі редакційні рішення щодо поширеної інформації належать лише мовникам, їх керівництву і журналістам. Тому відповідальність за поширення ЗМІ інформації, яка виправдовує, підбурює і підтримує тероризм, є медійною складовою державного тероризму російської федерації проти України», – додали в Нацраді.

Зважаючи на ці факти, Національна рада звернулася до правоохоронних органів взяти до уваги факти сприяння і здійснення терористичної діяльності російськими телеканалами «Россия 24», «RTR Планета» і «Первый», які систематично через засоби масової комунікації пропагують і поширюють ідеологію тероризму, російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України. Також регулятор просить розглянути можливість визнання цих телеканалів терористичними організаціями через виправдання та публічну підтримку, оприлюднену у ЗМІ, підбурення до вчинення терористичних актів, з метою притягнення осіб, винних у протиправних діях, до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що російський пропагандист, ведучий державного телеканалу RT Антон Красовський у ефірі свого шоу закликав топити українських дітей. Так він відреагував на розповідь свого гостя, письменника Сергія Лук'яненка. Той пригадав, що в дитинстві відпочивав у Солотвино на Закарпатті. І там українські діти розповідали йому, що Україна окупована москалями. Якби не москалі, вони б жили, як у Франції.