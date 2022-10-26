Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нацрада просить визнати три російські телеканали терористичними організаціями

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацрада просить визнати три російські телеканали терористичними організаціями
фото ілюстративне

У своїх передачах телеканали «RTR Планета», «Россия 24», «Первый» дезінформують та вибірково поширюють інформацію

Через систематичне послідовне виправдання, публічну підтримку і підбурювання до вчинення Російською Федерацією терористичних актів в ефірі російських телеканалів «Россия 24», «RTR Планета» і «Первый» ці медіа мають бути визнані терористичними організаціями відповідно до українського законодавства. Таку позицію Національна рада з питань телебачення та радіомовлення висловила в листах до правоохоронних органів.

Зазначається, що телеканали «RTR Планета», «Россия 24» і «Первый» мовлять на супутнику, а тому можуть бути доступними для перегляду значною кількістю аудиторії на території країн Європи. У своїх передачах телеканали «RTR Планета», «Россия 24», «Первый», інформуючи про терористичні акти у Вінниці, Оленівці і Чаплиному, дезінформували, вибірково поширювали інформацію, надавали певні переваги в описі фактів, що є виключно пропагандистською діяльністю, спрямованою на розпалювання війни та її підтримку в аудиторії телеглядачів цих телеканалів.

«Аналіз програм російських державних телеканалів у контексті ракетного удару по Вінниці зафіксував, що усі виступи на цю тему намагаються раціонально обґрунтувати виправдання терористичного акту зс РФ і містять підбурювання до вчинення подібних актів у майбутньому», – йдеться в повідомленні.

Нацрада зазначає, що інформацію про події в Оленівці російські журналісти та учасники передач протягом трьох діб після терористичного акту маніпулятивно обмежили структурою із 12 наративів. Була оприлюднена неправдива інформація, аудиторії нав’язувалося однобічне сприйняття. Відповідальність за скоєне покладалася на політичне і військове керівництво України. Реальні обставини вчиненого російською стороною жахливого терористичного акту були приховані.

Дезінформаційною рамкою російські журналісти і офіційні особи обмежили повідомлення про ракетний удар по залізничній станції Чаплине. Упродовж кількох діб вони доводили, що російські ракетні підрозділи цілеспрямовано цілились та влучили в потяг, який начебто перевозив українських військовослужбовців і воєнну техніку.

«RTR Планета», «Россия 24», «Первый» належать до ЗМІ, в яких держава-терорист (держава-агресор) – Російська Федерація – має частку власності. Усі редакційні рішення щодо поширеної інформації належать лише мовникам, їх керівництву і журналістам. Тому відповідальність за поширення ЗМІ інформації, яка виправдовує, підбурює і підтримує тероризм, є медійною складовою державного тероризму російської федерації проти України», – додали в Нацраді.

Зважаючи на ці факти, Національна рада звернулася до правоохоронних органів взяти до уваги факти сприяння і здійснення терористичної діяльності російськими телеканалами «Россия 24», «RTR Планета» і «Первый», які систематично через засоби масової комунікації пропагують і поширюють ідеологію тероризму, російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України. Також регулятор просить розглянути можливість визнання цих телеканалів терористичними організаціями через виправдання та публічну підтримку, оприлюднену у ЗМІ, підбурення до вчинення терористичних актів, з метою притягнення осіб, винних у протиправних діях, до кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, що російський пропагандист, ведучий державного телеканалу RT Антон Красовський у ефірі свого шоу закликав топити українських дітей. Так він відреагував на розповідь свого гостя, письменника Сергія Лук'яненка. Той пригадав, що в дитинстві відпочивав у Солотвино на Закарпатті. І там українські діти розповідали йому, що Україна окупована москалями. Якби не москалі, вони б жили, як у Франції.

Читайте також: Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»
Теги: пропаганда телебачення тероризм Україна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

режисер і телеведуча, яка більшу частину життя прожила в Україні, продовжує будувати карєру в РФ
Зрадницю Бадоєву хочуть вигнати з російського пропагандистського каналу
Сьогодні, 13:43
Російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»
Сьогодні, 06:05
Російська ботоферма переконує: Зеленського, мовляв, вже немає в живих і насправді це лише відео-голограма
Зеленський – голограма, а за війною стоять… євреї. Нові меседжі російської пропаганди у Європі Інформаційна війна
Вчора, 19:00

Події в Україні

Нацрада просить визнати три російські телеканали терористичними організаціями
Нацрада просить визнати три російські телеканали терористичними організаціями
«Маємо справу з неадекватною державою». Розвідка оцінила загрозу підриву Каховської ГЕС
«Маємо справу з неадекватною державою». Розвідка оцінила загрозу підриву Каховської ГЕС
Заборона на виїзд чоловіків із України не відповідає Конституції – НАЗК
Заборона на виїзд чоловіків із України не відповідає Конституції – НАЗК
Україна провела обмін полоненими. Десять військових повернулися додому
Україна провела обмін полоненими. Десять військових повернулися додому
Ворог може атакувати малопомітними для ППО ракетами: в Україні лунають сирени (карта)
Ворог може атакувати малопомітними для ППО ракетами: в Україні лунають сирени (карта)
За допомогою застосунку «єППО» вперше збито ворожу ракету
За допомогою застосунку «єППО» вперше збито ворожу ракету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Курс на Африку. Путін зустрівся із президентом однієї з найбідніших країн світу
39K
Андрій Єрмак анонсував хороші новини для України
31K
Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»
31K
Фіаско проекту «Росія». Нам потрібно готуватись до найгіршого
15K
26 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
9855
Макрон презентував Папі Римському книгу з українським корінням: подарунок викликав обурення 

Новини

Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Сьогодні, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
Вчора, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
Вчора, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20
Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
24 жовтня, 08:07

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту