Зеленський – голограма, а за війною в Україні стоять… євреї. Нові меседжі російської пропаганди у Європі

Показові приклади того, як росіяни сіють маячню і теорії змови, щоб підірвати західні суспільства

Росіяни продовжують залякувати Європу застосуванням ядерної зброї як не Москвою, то Києвом. Розповсюджують наративи про Захід, який напав на Росію на території Україні. Прогнозують перемогу Росії у цій війні та колапс української інфраструктури та суспільства. Продовжують поширювати конспірологію про Захід, який очолюють сатаністи та масони. А новий меседж російської пропаганди стверджує навіть, що «за війною в Україні стоять євреї». Про все це йдеться в моніторингу Ukraine War Disinfo Working Group, огляд якого зробив Центр стратегічних комунікацій.

«Вати, справжньої чеської вати, на превеликий жаль, вистачає», – написав у себе на сторінці в Facebook Растислав Ріго, комунікаційник зі Словаччини, який мав досвід життя в Україні, навівши слова очільника воєнної розвідки Чехії про Росію.

Якими меседжами путінського режиму вдається дурити частину громадян, зокрема, у Чехії, показує моніторинг Ukraine War Disinfo Working Group, який регулярно аналізує, що поширює прокремлівська пропаганда в країнах Центральної Європи.

Протягом 10-16 жовтня дослідники з Празького інституту досліджень безпеки, у рамках моніторингу, зафіксували такі «думко-віруси», які прищеплювала чехам російська пропаганда.

Найпоширеніший наратив тижня стверджував, що Росія тільки починає вести війну на повну військову силу. Як бачимо, пропаганда намагається приховати провал російської операції з швидкого захоплення України.

Нещодавні масові ракетні обстріли українських міст були представлені як прояв справжніх можливостей Росії. Судячи з публікацій в чеських медіа, пропагандисти надають великого значення ракетам і безпілотникам-камікадзе, оскільки останні атаки є одним із небагатьох прикладів російських військових «успіхів». Як бачимо, етика росіян дозволяє їм піднімати свій бойовий дух за рахунок терору цивільних і навіть пишатися цим на зовнішній арені.

Звістка про призначення нового російського воєначальника – Суровікіна, якого нібито прозвали «Генерал Армагеддон», також використовувалася для відродження «страшного» іміджу Росії.

Пропагандисти відкрито визнають не лише перед російською, а й перед чеською аудиторією, що Росія веде війну проти мирного населення та цивільної інфраструктури. Вони покладають великі надії на те, що відсутність опалення та електроенергії під час зими призведе до колапсу українського суспільства.

Кремлівські меседжі в Чехії в цей тиждень запевняли, що рішучий російський наступ проти України відбудеться між листопадом 2022 року і лютим 2023 року.

Путіністи активно користуються словосполученням «український тероризм». Так кваліфікують і вибух на Керченському мосту. З’являються статті про ймовірні напади на російських мирних жителів.

Новий меседж російської пропаганди – «за війною в Україні стоять євреї» фото: reuters

Моніторинг також зафіксував цікаві заклики до українських солдатів: повставати проти свого «нацистського керівництва». Це може бути відлунням в Чехії російської психологічної операції, спрямованої проти української армії.

Кремлівська пропаганда також розкручує тему, мовляв, західні суспільства виступають проти санкцій щодо Росії та проти подальшої допомоги Україні. Як приклад, пропагандисти наводять Німеччину. А також пишуть про відсутність єдності в ЄС та НАТО і те, що держави зрештою віддадуть пріоритет своїм власним національним інтересам перед лицем економічної кризи. Як бачимо, росіяни сподіваються, що економічні проблеми, які виникають, в першу чергу через енергетичний шантаж та війну, змусять європейців відвернутися від підтримки цінностей та України в її боротьбі за демократію з російським різновидом фашизму.

Дезінформатори продовжували зосереджуватися на малих подіях на передовій для опису справжніх чи перебільшених успіхів Росії. Вони також стверджували, що українська армія зазнає краху, бо не звільняє територію так швидко, як обіцяв президент Зеленський.

Тижнем раніше, з 3 по 9 жовтня в Чехії повторювався наратив, що Росія не воює на повну потужність, зокрема, не задіює свої ядерні сили. У ті дні з'являлася і тема ядерної зброї. Наратив повторює, що через значні втрати у Росії не буде іншого виходу, як застосувати ядерну зброю. А у деяких статтях йшлося про те, що, навпаки, це Україна вже розглядає варіант ядерного удару і навіть сама хоче набути ядерну зброю за допомогою США.

Повторюються розповіді про те, що США та НАТО будуть брати або вже беруть безпосередню участь у війні. Це ключовий наратив, в якому росіяни по-шахрайськи підміняють причину та наслідок і переконують європейців, що це Захід та НАТО напали на Росію.

Ще один російський меседж намагається переконати чехів, що цинічний Захід готовий принести в жертву Східну та Центральну Європу, якщо війна масштаби війни зростатимуть.

Це приклад спроб розпалити антинатівські настрої в країнах регіону.

Кілька дописів також спекулювали на етнічній темі. Стверджувалося, що Захід намагається знищити слов'янські народи.

Дослідники підозрюють, що проросійські голоси зосереджені на звинуваченні «некомпетентного» чеського уряду в енергетичній кризі. Енергетична криза залишається головною проблемою, яка продовжує обговорюватися у внутрішній політиці. Цей приклад показує, як путінізм може впливати на внутрішньополітичний порядок денний навіть у європейській країні.

Повторювалися повідомлення про те, що військова допомога Україні лише продовжує кровопролиття. А Європа лише послаблює себе, підтримуючи Україну.

Проте найбільшої уваги в Чехії серед кремлівської дезінформації протягом тижня з 3 по 9 жовтня отримав наратив про те, що лідери Заходу є… членами сатанинської секти, а Путін публічно викрив їх. У цьому контексті згадувався і QAnon – теорія змови про «еліти збоченців», яку розкручували в США напередодні президентських виборів 2020 року.

Ці химерні наративи, які самі по собі є досить розрізненими, з’являються час від часу. У них Європа звинувачується у зв'язках із сатанізмом, масонством або ілюмінатами. Такі ж аргументи зустрічаються і на чеських сайтах, що ретранслювали теорії змови про Covid-19. Завдяки широкому охопленню аудиторії це безглуздя стало лідером за кількістю переглядів серед кремлівських наративів.

На тижні з 3 по 9 жовтня дослідники зафіксували появу в російській пропаганді в Чехії і відвертого антисемітського наративу: «Євреї стоять за війною в Україні». Ось як його коментують в звіті дослідники з Празького інституту досліджень безпеки: «Створені раніше наративи про некомпетентність українського керівництва та його залежність від західних господарів тепер набувають нового, антисемітського ракурсу. Актори дезінформації припускають, що війна є результатом змови, яку очолюють євреї, що, звичайно, пов'язується з єврейським походженням президента Зеленського».

І хоча негласний антисемітський корпоративний дух пізньорадянських та російських спецслужб не є новиною, все ж спроба зіграти на такій чутливій темі є надзвичайним випадком.

Це показові приклади того, як росіяни сіють маячню і теорії змови, щоб підірвати західні суспільства через хаотизацію та поширення страху у довірливих людей, а потім використовують це для дискредитації світових демократій та їх національних еліт.

Так, інший звіт Ukraine War Disinfo Working Group узагальнив інформацію з моніторингу російських наративів за червень-вересень 2022 року, в тому числі теорії змови у країнах Центральної Європи та в сусідніх регіонах (Білорусь, Болгарія, Чехія, Естонія, Грузія, Угорщина, Латвія, Литва, Північна Македонія, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна).

Фабрика «ватників» у Європі. Як працює кремлівська пропаганда в Чехії та інших країнах фото: cyprus-daily.news

Аналітики помітили, що різні теорії змови часто супроводжували обговорення війни в Україні. Найпоширеніша – твердження про наявність в Україні біологічних лабораторій США, які створюють загрозу національній безпеці Росії і таким чином спровокували Москву на реакцію. Фейки про те, що російська армія викриває або знищує ці лабораторії, лунають досить часто і в Центральній Європі.

Також часто кремлівські дезінформатори повторюють конспірологію про глобальну еліту, яка планує отримати вигоду з війни. Війну в Україні називають черговим етапом різноманітних глобальних змов. А саме: Велике перезавантаження, Новий світовий порядок або Проєкт Небесного Єрусалиму, який начебто передбачає створення нової єврейської держави на території південних областей України, а війна є частиною цього плану. Пандемію Covid-19 також згадують як перший етап перебудови світу. Інші групи «еліт», які звинувачуються в розпалюванні війни – англосаксонські та єврейські клани, великий фармацевтичний бізнес, Джордж Сорос, масони, військово-промисловий комплекс, олігархи та неназвані «глобалісти». Або що війну в Україні почали з метою провокації енергетичної кризи, щоб дозволити «зеленим фондам» викупити за безцінок енергетичні компанії. Таким чином, пропаганда намагається будь-яким чином зняти відповідальність з Росії.

У цьому матеріалі ми розглянули приклади тем дезінформаційної кампанії Кремля, зокрема, в Чехії. Як бачимо, за появою чеських «ватників» стоїть досить кропіткий цілеспрямований вплив Кремля. В усіх інших країнах путінізм проводить схожу роботу. Для прикладу, в Болгарії звучить меседж, що Захід був, є і залишатиметься расистським. В Естонії антиукраїнські меседжі запускають і через ультраправі джерела, які стверджують, що українські біженці – це етнічні росіяни, і насправді, вони – трудові мігранти, а не біженці. Таким чином, українці підривають стабільність Естонії і її традиції, русифікуючи школи та змушуючи справжніх естонців виїжджати за кордон. Це приклад того, як ультраправий дискурс може використовуватися на користь Росії.

Моніторинг 3-9 жовтня також зафіксував в Естонії меседж про ядерний удар, який готує Україна. Мовляв, Зеленський зробив багато божевільних заяв, неодноразово намагався затягнути НАТО в Третю світову війну і навіть, можливо, запропонував актору Шону Пенну пролобіювати ядерний удар проти Росії.

У Польщі пропаганда протягом липня - вересня 2022 року концентрувалася на дискредитації українських біженців, які змальовувалися нею як безкультурні та корисливі. Пропагандисти закликали виступати проти «українізації Польщі». Також пропаганда спекулювала на історичних темах: начебто поляки не мають допомагати українцям через попередні історичні конфлікти.

Моніторинг за 10-16 жовтня показує, що останнім часом знову все більше наративів про саму війну, а саме, що Україна програє війну; що НАТО, США, Захід беруть безпосередню участь у війні; українці нападають на мирних мешканців, вчиняють воєнні злочини та вдаються до терористичних атак.

Одна стаття показувала карту України, з західними областями, які приєднані до Польщі, тоді як східні та південні території – до Росії, і лише центральний регіон залишається під керівництвом Києва. Це також старий кремлівський наратив, який пробує просувати ідею про розподіл України між кількома сусідами.

Растислав Ріго в коментарі Центру стратегічних комунікацій поділився спостереженнями того, як працює російська пропаганда в регіоні. «Класичний метод – сказати, що нічого не зрозуміло, не ясно, хто насправді стріляє. Навіть, якщо є докази про російські тортури, катування, то додається інформація, що інша сторона чинить так само. Існує багато фейків про президента Зеленського, мовляв, його вже немає в живих і насправді це лише відеоголограма, яка створена за допомогою нових технологій – діпфейк. Все що він каже, – неправда. Повторюється наратив, що українців треба денацифікувати, бо вони за своєю природою – фашисти та нацисти. Це можуть ілюструвати якимось картинками з фотошопу. Ще один наратив – «потрібен мир»: звісно, росіяни не мають права заходити на територію України, але ж українці їх спровокували, а вони хочуть, щоб це припинилося, тому закликають до мирних перемовин, щоб світ не спалахнув. Треба поступитися Росії, бо інакше може бути ядерна війна. Ці наративи просуваються через соціальні мережі. Є «корисні ідіоти», які наче папуги повторюють ці меседжі. Це – певне коло прокремлівських спікерів, які вже довго сидять в Чехії. Думаю, вони давно куплені та відпрацьовують свої гроші. Це – «активісти», колишні депутати, прихильники правих партій, антивакцинатори та конспірологи, які обожнюють речі, на яких можна розколювати суспільство і «хайпувати» та заробляти. Вони голосно просувають прокремлівські наративи. У Словаччині ситуація гірша, бо там є ще й політичні партії, які критикують позицію ЄС щодо збройної допомоги Україні та приховано пом'якшують ставлення словаків до Путіна. Проте, треба зазначити, у медіа з’являється досить багато об’єктивних матеріалів, які роблять журналісти після відвідування України. Є випадки, коли журналісти в етері чітко ставили на місце політика, який намагався голослівно спекулювати на темі біженців, мовляв, українці нам завозять хвороби та злочинність. У цілому ж Україні потрібно придумати, як побороти стереотип відсталої, ледь, не сільської країни, бо, наприклад, середньостатистичний чех чи словак не уявляє, що велика частина українців живуть у великих містах з досить розвинутим сервісом. Необхідно пояснювати, що Україна після закінчення війни та її відбудови стане новим центром».

Україна має застосовувати весь свій громадянський потенціал, зокрема, біженців, для роз’яснювальної роботи та утримання симпатій з боку суспільств демократичних країн, які російська ватна пропаганда намагається «хакнути».

Центр стратегічних комунікацій