Дали задню. Як російська пропаганда змінює фейк про «брудну бомбу»

Пропагандисти запевняють, що «українська влада заметушилася через оприлюднені РФ дані про плани Києва використовувати «брудну бомбу»

Російська пропаганда після того, як поширювала фейки про «брудну бомбу» у всьому світі, побачила що суспільство не піддалося на провокації, тому вирішила змінити риторику. Мовляв, Київ згортає програму. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пропагандистські ЗМІ видали новий фейк буцімто «українська влада заметушилася через оприлюднені РФ дані про плани Києва використовувати «брудну бомбу» і тому вирішила згорнути програму.

«Якби ви читали українські телеграм-канали, ви б побачили, що зараз піднялася велика метушня в українських правлячих колах через кампанію, яку ми почали запускати, і є багато ознак того, що вони намагаються свого роду згорнути цю програму», – цитують ЗМІ постійного представника РФ при ООН Дмитра Полянського.

Разом з тим Полянський все ще продовжує запевняти, що ризик застосування Україною «брудної бомби» великий.

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Міністр оборони держави-агресорки Росії Сергій Шойгу в неділю провів телефонні розмови з очільниками міноборони Туреччини, Франції, Великої Британії та США. У розмовах зі своїми іноземними колегами Шойгу заявив, що нібито є загроза застосування Україною «брудної бомби».

На заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

Після телефонних дзвінків міністра оборони Росії Сергія Шойгу своїм колегам у Великій Британії, США, Франції та Туреччині, в яких той попереджав про те, що Україна нібито готується підірвати «брудну бомбу» і звинуватити в цьому Росію, три з цих країн (Британія, США та Франція) випустила спільну заяву.