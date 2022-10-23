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Російський пропагандист закликав топити українських дітей (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російський пропагандист закликав топити українських дітей (відео)
Красовський заявив, що українських дітей треба палити і топити
фото з відкритих джерел

Антон Красовський дивно відреагував на розповідь гостя

Російський пропагандист, ведучий державного телеканалу RT Антон Красовський у ефірі свого шоу закликав топити українських дітей. Так він відреагував на розповідь свого гостя, письменника Сергія Лук'яненка. Той пригадав, що в дитинстві відпочивав у Солотвино на Закарпатті. І там українські діти розповідали йому, що Україна окупована москалями. Якби не москалі, вони б жили, як у Франції.

«От прямо топити таких треба було в Тисині. Прямо там, де плине кача», – заявив Красовський.

Далі пропагандист розповів, що у Карпатах кожна «ізба» називається «смерекова хата». Так ось дітей прямо в ці смерекові хати треба закривати і палити.

Нагадаємо, раніше російське пропагандистське видання «Риа-новости» поширило повідомлення про те, що «київський режим» готує на території своєї країни провокацію. Як ідеться в інформації, українська влада має намір підірвати на території країни так звану бомбу або малопотужний ядерний заряд.

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