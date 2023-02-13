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Навіщо Кремль поширює наратив про загрозу безпеці РФ від західної зброї: пояснення ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Навіщо Кремль поширює наратив про загрозу безпеці РФ від західної зброї: пояснення ISW
Німецький танк Leopard 1A5
Фото: wikimedia (ілюстративне)

Кремлівські чиновники продовжують посилювати наратив про те, що передача Заходом високоточних ракетних систем великої дальності та танків Leopard створює нову загрозу безпеці Росії

Росія продовжує свої зусилля, щоб зупинити передачу західних далекобійних ракет і танків Україні. Зокрема поширює наратив, що нове озброєння становить загрозу безпеці РФ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, як російський диктатор Володимир Путін у грудні 2022 року звинуватив США в навмисному затягуванні війни після рішення надати ЗРК Patriot Україні.

«Путін абсурдно натякнув, що Україна використовуватиме Patriot (оборонні системи протиповітряної оборони) для ударів по території РФ. Ця інформаційна операція мала на меті призупинити допомогу Заходу, яка б зірвала поточні та заплановані російські військові операції», – йдеться у звіті.

Навіщо Кремль поширює наратив про загрозу безпеці РФ від західної зброї: пояснення ISW фото 1
інфографіка: ISW

Зазначаєтся, що кремлівські чиновники продовжують посилювати наратив про те, що передача Заходом високоточних ракетних систем великої дальності та танків Leopard створює нову загрозу безпеці Росії. Хоча це озброєння не становить більшої загрози, ніж постачання радянських танків чи інших високоточних систем.

«Українці не використовували надані Заходом системи HIMARS для ударів по території РФ. І думка про те, що Україна вторгнеться в Росію з допомогою німецьких Leopard, викликає сміх», – зауважують експерти.

Інститут вивчення війни пояснює, що ця інформаційна кампанія Кремля переслідує дві цілі:

  • якомога довше затягнути прибуття західних танків, щоб затримати відновлення українських контрнаступів і виграти час для власних наступальних операцій;
  • порушити формулювання узгодженого західного підходу до повного переходу України на західні системи озброєнь – те, що Захід врешті-решт повинен буде зробити, оскільки вже вичерпав свої запаси зброї радянських часів і не зможе виробляти чи придбати більше.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни зазначав, що провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий великий наступ на сході України. Це видно по тому, наскільки деморалізовані російські військові блогери.

Теги: пропаганда Україна озброєння

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