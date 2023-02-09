У Латвії заблоковано російські пропагандистські сайти

Таке рішення прийнято через агресивні дії Росії проти України

Національна рада з електронних засобів інформації Латвії (NEPLP) тимчасово обмежила доступ до сайтів, повʼязаних із російськими пропагандистськими засобами масової інформації, пише Latvijas Vestnesis.

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У повідомленні йдеться, що рішення про блокування ухвалене відповідно до Регламенту Ради ЄС про обмежувальні заходи у звʼязку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні.

Під блокування потрапили сайти, повʼязані з компаніями Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish та Sputnik. Доступ також обмежений до дзеркал вказаних сайтів (копій під іншим доменним ім’ям).

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Нагадаємо, що 6 грудня влада Латвії анулювала ліцензію на мовлення російського опозиційного телеканалу «Дождь» (мін'юст РФ вніс його до реєстру ЗМІ-іноземних агентів – ред.). Рішення ухвалено з урахуванням «державної безпеки та громадського порядку».

Раніше повідомлялося, що Національна рада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала російський телеканал «Дождь» на 10 тис. євро. Телеканал показав на мапі окупований Крим як частину Росії та назвав російську армію «нашою армією».