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У Латвії заблоковано російські пропагандистські сайти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Латвії заблоковано російські пропагандистські сайти
фото з відкритих джерел

Таке рішення прийнято через агресивні дії Росії проти України

Національна рада з електронних засобів інформації Латвії (NEPLP) тимчасово обмежила доступ до сайтів, повʼязаних із російськими пропагандистськими засобами масової інформації, пише Latvijas Vestnesis.

У повідомленні йдеться, що рішення про блокування ухвалене відповідно до Регламенту Ради ЄС про обмежувальні заходи у звʼязку з діями Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні.

Під блокування потрапили сайти, повʼязані з компаніями Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish та Sputnik. Доступ також обмежений до дзеркал вказаних сайтів (копій під іншим доменним ім’ям).

Нагадаємо, що 6 грудня влада Латвії анулювала ліцензію на мовлення російського опозиційного телеканалу «Дождь» (мін'юст РФ вніс його до реєстру ЗМІ-іноземних агентів – ред.). Рішення ухвалено з урахуванням «державної безпеки та громадського порядку». 

Раніше повідомлялося, що Національна рада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала російський телеканал «Дождь» на 10 тис. євро. Телеканал показав на мапі окупований Крим як частину Росії та назвав російську армію «нашою армією».

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Теги: Латвія пропаганда росія

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