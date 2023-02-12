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Провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий великий наступ на сході України – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий великий наступ на сході України – ISW
фото з відкритих джерел

У російському інформаційному просторі стає дедалі менше впевненості у власній спроможності здійснити новий масштабний наступ на українські території

Окупанти готуються посилити свої атаки на сході України в найближчі декілька тижнів. Водночас ворог не має достатньо ресурсів, необхідних для початку широкомасштабної наступальної операції. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські військові блогери виглядають деморалізованими щодо перспектив Кремля здійснити новий великий наступ і звинувачують чиновників адміністрації президента РФ у створенні недосяжних очікувань.

«Інформація про тактичні невдачі окупантів навколо Вугледара Донецької області ще більше послабила віру росіян у те, що їхні війська здатні розпочати рішучу наступальну операцію», – йдеться у звіті.

Як вказують в американському аналітичному центрі, один із наближених до Кремля мілблогерів стверджував, що в росіян не вийшло швидко просунутися у перші дні свого наступу, щоб захопити Вугледар, і що вони втратили ініціативу через швидке перекидання українськими силами резервів у цей район.

«Мілблогер відреагував на вірусні кадри, на яких ЗСУ знищують безладну колону російських механізованих військ у районі Вугледару, припустивши, що наступ там завершився», – підкреслили експерти.

В Інституті вивчення війни додали, що мілблогери використали кадри, щоб розкритикувати російське військове командування за повторення тих самих провалів, які переслідували армію РФ протягом всієї війни проти України.

Провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий великий наступ на сході України – ISW фото 1
інфографіка: ISW

Ключові висновки ISW

  • Українські військові чиновники та російські провоєнні націоналісти применшують здатність Росії розпочати широкомасштабний наступ у Донецькій області за нинішніх обставин.
  • Повідомлення про тактичні невдачі російських військ навколо Вугледара Донецької області, ймовірно, ще більше послабили віру російської ультранаціоналістичної спільноти в те, що російські війська здатні розпочати вирішальний військовий крок.
  • Розбіжність між обмеженими, але значними російськими просуваннями в районі Бахмута та відсутністю суттєвих просувань в інших місцях України може підтвердити зауваження мілблогерів та українців про те, що російські війська не в змозі забезпечити швидке просування з допомогою традиційної механізованої маневрової війни.
  • Фінансист ПВК «Вагнер» Євген Пригожин намагається врятувати свій спадний вплив у Росії, оскільки Кремль продовжує відсторонювати його та його найманців.
  • У ніч з 10 на 11 лютого російські війська завдали повітряних, ракетних і морських ударів по півдню України.
  • Російські війська продовжували наступальні дії поблизу Сватового та Кремінної.
  • Російські війська продовжують віддавати перевагу наступальним операціям у Донецькій області.
  • Російська окупаційна влада, ймовірно, осушує Каховське водосховище на північ від окупованої Запорізької області.
    Пригожин підтвердив, що ПВК «Вагнер» припинила вербування в російських в'язницях через закінчення терміну дії угоди з Міноборони Росії. 

Нагадаємо, що нещодавно мережею поширилося відео, де росіяни жаліються губернатору Калініградської області, що їх відправляють штурмувати українські території як «гарматне м'ясо», а командування при цьому перебуває десь далеко і не виходить на зв'язок.

Теги: військові наступ Вугледар

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