Провал під Вугледаром послабив віру росіян у здатність розпочати новий великий наступ на сході України – ISW

У російському інформаційному просторі стає дедалі менше впевненості у власній спроможності здійснити новий масштабний наступ на українські території

Окупанти готуються посилити свої атаки на сході України в найближчі декілька тижнів. Водночас ворог не має достатньо ресурсів, необхідних для початку широкомасштабної наступальної операції. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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За даними аналітиків, російські військові блогери виглядають деморалізованими щодо перспектив Кремля здійснити новий великий наступ і звинувачують чиновників адміністрації президента РФ у створенні недосяжних очікувань.

«Інформація про тактичні невдачі окупантів навколо Вугледара Донецької області ще більше послабила віру росіян у те, що їхні війська здатні розпочати рішучу наступальну операцію», – йдеться у звіті.

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Як вказують в американському аналітичному центрі, один із наближених до Кремля мілблогерів стверджував, що в росіян не вийшло швидко просунутися у перші дні свого наступу, щоб захопити Вугледар, і що вони втратили ініціативу через швидке перекидання українськими силами резервів у цей район.

«Мілблогер відреагував на вірусні кадри, на яких ЗСУ знищують безладну колону російських механізованих військ у районі Вугледару, припустивши, що наступ там завершився», – підкреслили експерти.

В Інституті вивчення війни додали, що мілблогери використали кадри, щоб розкритикувати російське військове командування за повторення тих самих провалів, які переслідували армію РФ протягом всієї війни проти України.

інфографіка: ISW

Ключові висновки ISW

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Українські військові чиновники та російські провоєнні націоналісти применшують здатність Росії розпочати широкомасштабний наступ у Донецькій області за нинішніх обставин.

Повідомлення про тактичні невдачі російських військ навколо Вугледара Донецької області, ймовірно, ще більше послабили віру російської ультранаціоналістичної спільноти в те, що російські війська здатні розпочати вирішальний військовий крок.

Розбіжність між обмеженими, але значними російськими просуваннями в районі Бахмута та відсутністю суттєвих просувань в інших місцях України може підтвердити зауваження мілблогерів та українців про те, що російські війська не в змозі забезпечити швидке просування з допомогою традиційної механізованої маневрової війни.

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Нагадаємо, що нещодавно мережею поширилося відео, де росіяни жаліються губернатору Калініградської області, що їх відправляють штурмувати українські території як «гарматне м'ясо», а командування при цьому перебуває десь далеко і не виходить на зв'язок.