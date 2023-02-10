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Влада повідомила, скільки танків найближчим часом може отримати Україна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влада повідомила, скільки танків найближчим часом може отримати Україна
фото: Генштаб

Веніславський: «Якщо в нас загалом буде 10 танкових бригад - 1000 танків - це буде дуже ефективний інструмент для деокупації наших територій»

Протягом найближчих трьох місяців союзники можуть поставити Україні від 150 до 300 танків. При цьому, враховуючи те, що танки навряд чи встигнуть приїхати в Україну до нового наступу РФ, негативних прогнозів щодо цього робити не варто. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Є різні підрахунки. Але якщо казати орієнтовно, то найближчим часом нам можуть передати 150-300 танків - це протягом 2-3 місяців», – розповів він.

Веніславський сказав, що Україна очікує від партнерів передачу ще від 500 до 700 танків танків додатково. «Коли ми говоримо з нашими західними партнерами, ми ж завжди намагаємось просити більше. Якщо в нас загалом буде 10 танкових бригад – 1000 танків – це буде дуже ефективний інструмент для деокупації наших територій. Але, думаю, якщо їх буде 5-7 – це також буде достатньо, щоб ефективно звільнити нашу територію», – зазначив нардеп.

Веніславський нагадав, що на останньому «Рамштайні» було загальне розуміння, що танки потрібні до 1 квітня, тому що всі вважають, що цей проміжок часу може мати важливе значення через активізацію російських військ. «До наступальних операцій росіян ми готові. Оборона насамперед передбачає наявність надійних фортифікаційних укріплень та артилерії, що зупиняє наступ ворога. Танки - це все ж більш наступальна зброя. Самохідні артилерійські установки ми вже отримуємо. Ми отримуємо бойові броньовані машини, які можуть посилити нашу оборону. Ми отримуємо достатню кількість ручних протитанкових засобів», – додав Веніславський.

З огляду на це, на його думку, дуже негативних прогнозів щодо наступу РФ навряд чи варто робити. «Думаю, ми зможемо стримати цей наступ ворога, а далі будемо очікувати, що для нашого наступу партнери встигнуть надати необхідну кількість техніки», – резюмував нардеп.

Нагадаємо, три країни спільно забезпечуватимуть постачання танків Україні. Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю щодо передачі Україні приблизно сотні танків Leopard 1 з промислових складів у Німеччині.

Теги: Німеччина зброя депутат Данія машини Україна Федір Веніславський танки наступ

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