Навіщо Путіну вибори на окупованих територіях: роз’яснення розвідки Британії
Влада РФ планує «вибори» на окупованих територіях в один день з голосуванням, яке заплановане по всій Росії
Кремль має намір організувати регіональні вибори на окупованих минулого року територіях України для власної легітимізації. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Як відомо, 1 лютого голова Ради федерації Федеральних зборів Росії Валентина Матвієнко заявила, що регіональні «вибори» на нових анексованих територіях України заплановані на 10 вересня.
«Планування «виборів» (на окупованих територіях – «Главком») в один день з голосуванням, яке заплановане по всій Росії підкреслює амбіції (російського) керівництва представити ці райони як невід'ємну частину федерації», – зазначають у розвідці.
Зазначається, що таке рішення спрямовано на продовження зусиль з русифікації окупованих районів України, що передбачає реорганізацію систем освіти, зв'язку і транспорту.
«Хоча вагомий демократичний вибір більше недоступний для виборців навіть на регіональних виборах в Росії, імовірно, що лідери висунуть самостверджувальний аргумент про те, що нові вибори ще більше виправдовують окупацію», – додають у міноборони.
Раніше британська розвідка пояснила, як конфлікт путінських «еліт» вплинув на вербування у групу «Вагнер».
Нагадаємо, триває 348-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу наші підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області. Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Доннечині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Є загиблі та поранені.
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