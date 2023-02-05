Бахмут стає все більш ізольованим для українських сил – британська розвідка

Дві основні дороги до Бахмута для українських захисників перебувають під загрозою прямого обстрілу

Протягом останнього тижня Росія продовжувала досягати невеликих успіхів у своїх спробах оточити місто Бахмут на Донеччині. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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За даними британської розвідки, M03 та H32 – дві основні дороги до міста для українських захисників – тепер, ймовірно, перебувають під загрозою прямого обстрілу через наступ російських військових. Раніше цього тижня воєнізовані формування «Вагнера», швидше за все, захопили підпорядковану трасу, яка сполучає Бахмут з містом Сіверськ.

«Для українських сил залишається кілька альтернативних маршрутів постачання через країну, а Бахмут стає дедалі ізольованим», – йдеться у звіті британської розвідки.

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Як повідомлялося, окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута.