Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Бахмут стає все більш ізольованим для українських сил – британська розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Бахмут стає все більш ізольованим для українських сил – британська розвідка
ЗСУ не збираються здавати Бахмут
фото: Генштаб ЗСУ

Дві основні дороги до Бахмута для українських захисників перебувають під загрозою прямого обстрілу

Протягом останнього тижня Росія продовжувала досягати невеликих успіхів у своїх спробах оточити місто Бахмут на Донеччині. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, M03 та H32 – дві основні дороги до міста для українських захисників – тепер, ймовірно, перебувають під загрозою прямого обстрілу через наступ російських військових. Раніше цього тижня воєнізовані формування «Вагнера», швидше за все, захопили підпорядковану трасу, яка сполучає Бахмут з містом Сіверськ.

«Для українських сил залишається кілька альтернативних маршрутів постачання через країну, а Бахмут стає дедалі ізольованим», – йдеться у звіті британської розвідки.

Бахмут стає все більш ізольованим для українських сил – британська розвідка фото 1

Як повідомлялося, окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута.

Теги: Бахмут ЗСУ війна росія окупанти британська розвідка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони
Окупанти цього тижня кинули всі сили на оточення Бахмута – Міноборони
Вчора, 17:56
У Бахмуті загинув американський волонтер
У Бахмуті загинув американський волонтер
Вчора, 01:37
Здавати Бахмут ніхто не буде, будемо боротися скільки можемо – Зеленський
Здавати Бахмут ніхто не буде, будемо боротися скільки можемо – Зеленський
3 лютого, 19:35

Події в Україні

Бахмут стає все більш ізольованим для українських сил – британська розвідка
Бахмут стає все більш ізольованим для українських сил – британська розвідка
Недільний ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги (оновлено)
Недільний ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги (оновлено)
Під обстріл на Запоріжжі потрапили російські пропагандисти і топ-чиновник
Під обстріл на Запоріжжі потрапили російські пропагандисти і топ-чиновник
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Окупанти вдарили по центру Харкова двома ракетами: є постраждалий (відео)
Окупанти вдарили по центру Харкова двома ракетами: є постраждалий (відео)
У Харкові та області прогриміли вибухи (відео)
У Харкові та області прогриміли вибухи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
6349
У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях
5698
Терористу, який виступав із черепом захисника «Азовсталі», прострелили голову
5504
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
4683
Летять леопарди: Канада звітує про відправку танків в Україну (відео)

Новини

Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
3 лютого, 21:40

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту