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Британська розвідка вказала, як конфлікт путінських «еліт» вплинув на вербування у групу «Вагнер»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка вказала, як конфлікт путінських «еліт» вплинув на вербування у групу «Вагнер»
Значна напруженість між «Вагнером» та міністерством оборони Росії проявляється публічно
фото ілюстративне

Росія стала менше покладатися на атаки бойовиків «Вагнера»

Росіяни зменшили темпи вербування ув'язнених російською воєнізованою групою «Вагнер», порівняно з піковим періодом між літом та восени 2022 року. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за даними Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСИН), опублікованим 31 січня, чисельність ув'язнених у країні становить 433 тис. осіб, що передбачає скорочення на 6 тис. ув'язнених з листопада 2022 року. Навпаки, дані ФСИН вказують на зменшення на 23 тис. з вересня по листопад. Вербування «Вагнера», ймовірно, було основним фактором, що сприяло цій тенденції.

Крім того, непідтверджені дані від українських військових за останні десять днів свідчать про те, що російська сторона стала менше покладатися на атаки бойовиків «Вагнера», як живої хвилі в ключових секторах, повідомляє британська розвідка.

«Значна напруженість між «Вагнером» та міністерством оборони Росії проявляється публічно. Конкуренція між фракціями у російській еліті, ймовірно, частково відповідальна за скорочення пропозиції засуджених», – зазначають у міноборони Британії.

Раніше іноземні найманці ПВК «Вагнер» розповіли, скільки отримують грошей за вбивства в Україні.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора України оголосив підозру керівнику приватної військової компанії ПВК «Вагнер» Євгенію Пригожину

Читайте також: На скільки вистачить Євгенія Пригожина?
Теги: розвідка Міноборони прокурор британська розвідка конфлікт ПВК Вагнера

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