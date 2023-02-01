Обстріли Херсонщини: британська розвідка вказала на мету росіян

Російські війська зі сходу від річки продовжують артилерійський обстріл Херсона

Херсон залишається найбільш часто обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. В останні дні одні з найінтенсивніших обстрілів мали місце вздовж річки Дніпро на півдні України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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«Точне обґрунтування витрачання Росією своїх виснажених запасів боєприпасів тут неясно. Проте командири, ймовірно, частково прагнуть знизити бойовий дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро», – зазначили у міноборони Британії.

Як зазначається у зведенні, 29 січня місцева влада повідомила про загибель ще трьох мирних жителів у Херсоні, а також про пошкодження двох пришвартованих до річки іноземних суден, що призвело до розливу нафти.

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Як повідомлялося, російські загарбники протягом минулої доби 42 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

До відома, триває 343-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.