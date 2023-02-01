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Обстріли Херсонщини: британська розвідка вказала на мету росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріли Херсонщини: британська розвідка вказала на мету росіян
Росія регулярно атакує звільнений Херсон
фото ілюстративне

Російські війська зі сходу від річки продовжують артилерійський обстріл Херсона

Херсон залишається найбільш часто обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу. В останні дні одні з найінтенсивніших обстрілів мали місце вздовж річки Дніпро на півдні України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«Точне обґрунтування витрачання Росією своїх виснажених запасів боєприпасів тут неясно. Проте командири, ймовірно, частково прагнуть знизити бойовий дух цивільного населення та стримати будь-які українські контратаки через річку Дніпро», – зазначили у міноборони Британії.

Як зазначається у зведенні, 29 січня місцева влада повідомила про загибель ще трьох мирних жителів у Херсоні, а також про пошкодження двох пришвартованих до річки іноземних суден, що призвело до розливу нафти.

Як повідомлялося, російські загарбники протягом минулої доби 42 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

До відома, триває 343-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. 

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Теги: розвідка росія Міноборони місцева влада Дніпро Володимир Горбулін влада населення поранення британська розвідка

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