Подоляк пояснив присутність Кірєєва на переговорах з Росією

Денис Кірєєв був присутній на українсько-російських переговорах винятково як консультант з низки військових питань

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів деталі історії Дениса Кірєєва, загибель якого пов’язали із державною зрадою

Подоляк визнав факт загибелі Кірєєва, але не став оприлюднювати жодних деталей інциденту. Про це радник Єрмака розповів у інтерв’ю «Медузі».

«Так, він був убитий», – констатував Михайло Подоляк, пояснивши, що нині провадиться розслідування, тому про деталі говорити ще зарано.

Щодо діяльності Кірєєва, радник голови Офісу президента підтвердив інформацію про те, що загиблий працював із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони.

Також Подоляк прояснив ситуацію із присутністю Дениса Кірєєва на українсько-російських переговорах: «Він не був членом переговірної групи. Кірєєв був присутній як консультант з низки військових питань».

Всю історію із «зрадою» Кірєєва Михайло Подоляк назвав російською інформаційною спецоперацією, яка розпочалася із вкиду на російських пабліках у соцмережах. До цього у бажанні хайпу приєдналися українські блогери, пояснив радник Єрмака.

Нагадаємо, що 5 березня у засобах масової інформації з’явилася інформація про те, що Служба безпеки України застрелила члена української делегації на переговорах із Росією Дениса Кірєєва. Його начебто підозрювали у державній зраді.

Пізніше Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що Кірєєв загинув під час виконання спеціального завдання.