Кремль розкритикував Україну за блокування мирних переговорів

Окупанти вигадали нове пояснення категоричності та стійкості України в питанні перемовин

Російська влада не може прийняти той факт, що Україна не хоче погоджуватися на ультиматуми Путіна. Кремль відреагував на заяву речника Зеленського про умови для ймовірних перемовин. Окупанти звинуватили українців у тому, що вони унеможливили використання дипломатичних методів припинення бойових дій, закріпивши заборону на переговори з Росії у законодавстві. Про це повідомило пропагандистське видання.

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Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ Володимира Путіна, заявив, що Україна виключає можливість перемовин на законодавчому й правовому рівні.

Прокоментував тему перемовин і глава МЗС Росії Сергій Лавров на своїй пресконференції. Він заявив, що про переговори з президентом Володимиром Зеленським «не може бути й мови». Причиною російський міністр вважає законодавчу заборону вести переговори з російським урядом. Він упевнений, що Зеленський сам заборонив перемовини й висуває «безглузді мирні ініціативи»..

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За словами Лаврова, Росія нібито готова відповісти на будь-які серйозні пропозиції, але поки що таких не було.

До того ж влада країни-агресорки знайшла винних у відсутності перемовин: західні країни нібито заборонили Україні «домовлятися» з Росією. На такі вигадки Кремля Лавров поскаржився журналістам.

Багаторазово після весни попереднього року – усе літо, на початку осені – західні представники офіційно говорили на всі лади, що ще рано розпочинати переговори, Україні треба дати більше озброєнь, щоб вона розпочала переговори із сильних позицій.

Нагадаємо, Україна не відмовляється від переговорів, проте наразі Росія не хоче справжніх переговорів, а лише вимагає згоди Києва на ультиматуми Кремля. Речник президента озвучив, за яких умов Україна може погодитися на переговори з РФ.

До слова, Україна розуміє, що будь-які переговори з РФ – це зняття з неї відповідальності за воєнні злочини: Банкова назвала три цілі, які вимагатиме Росія під час переговорів.

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