Обмін полоненими та репарації: омбудсмен України підбив підсукми переговорів з РФ

Російська сторона, на підставі Женевських Конвенцій, розгляне пропозицію щодо проведення репатріації поранених військовослужбовців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив результати третього раунду перемовин з омбудсманом РФ Тетяною Москальковою щодо звільнення українців, яких утримує деражава-агрессор.

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За словами омбудсмана, розмова тривала більше двох годин. Сторони обговорили гуманітарні питання, зокрема, ініціативу щодо пришвидшення та поглиблення питання повернення наших військовополонених та звільнення цивільних заручників.

Щодо цивільних заручників є такі категорії:

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затримані Росією з 2014-го року до 24 лютого 2022-го року, в тому числі на території Криму («бранці Кремля», 158 осіб);

затримані на території Донецької та Луганської областей (373 людини);

цивільні заручники, які РФ затримала і затримує на всіх територіях, які тимчасово перебували, або перебувають під російською окупацією з 24 лютого 2022 року (наприклад у Київській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях). Кількість таких людей, щодо яких офіційно звернулися до нашої інституції, становить більше 20-ти тисяч осіб.

За словами Лубінця, під час спілкування було домовлено, що російська сторона, на підставі Женевських Конвенцій, розгляне пропозицію щодо проведення репатріації поранених військовослужбовців.

Окрім цього українська сторона передала списки цивільних осіб (з числа 20-тисяч) щодо яких немає інформації, де вони перебувають, в якому вони стані чи потребують медичної допомоги та ін.

За основу формування списків взяли віковий ценз та передали перший список осіб, яким виповнилося понад 70 років. Також передали список громадян України, яким виповнилося більше 65 років і вони, за наявною інформацією, перебувають у важкому медичному стані - їх понад 2000 осіб.

Раніше повідомлялося, що український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російським омбудсменом Тетяною Москальковою в Туреччині та домовився про обмін 40 полоненими.