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    Події в Україні

    Найголовніша новина дня. Арестович розповів про ситуацію в зоні ООС

    Продовжуються тактичні дії наших військ проти оборони противника на Херсонському напрямку - Найголовніша новина дня. Арестович розповів про ситуацію в зоні ООС
    Продовжуються тактичні дії наших військ проти оборони противника на Херсонському напрямку
    фото скріншот відео

    На Київському напрямку противник здійснює часткову ротацію з відведенням військ

    Головна новина на сьогодні - противник ніяк не може розпочати наступальну операцію по оточенню нашого угруповування в зоні ООС. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

    «Загальна воєнно-політична обстановка довкола України контролюється керівництвом України та силами оборони. Головна новина на сьогодні полягає у тому, що противник ніяк не може розпочати наступальну операцію по оточенню нашого угрупування в зоні ООС. Поки він завдає ракетних та артилерійських ударів, що може свідчити про неповну його готовність діяти на землі. Наш прогноз на теперішній день обережно-оптимістичний, хоча там ще можуть бути важкі бої», – повідомив Арестович.

    Він також зазначив, що досі героїчно тримається Маріуполь. Йому зараз надають ту допомогу, яка можлива в дуже непростій ситуації.

    «На Київському напрямку противник здійснює часткову ротацію з відведенням військ і перекиданням їх в зону ООС. Наші війська женуть їх. Окремі контратаки ЗСУ чинять на Харківському напрямку. Продовжуються тактичні дії наших військ проти оборони противника на Херсонському напрямку. В цілому ситуація для нас - оптимістична. Співвідношення - 45 на 55», – резюмував радник Банкової.

    Арестович подякував співробітникам «Укрзалізниці» за евакуацію людей та поставки для ЗСУ.

    Нагадаємо, раніше Арестович попередив українців: обстріли триватимуть ще дуже-дуже довго. Напередодні Арестович заявив, що активна фаза бойових дій в Україні триватиме ще більше тижня.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Найголовніша новина дня. Арестович розповів про ситуацію в зоні ООС