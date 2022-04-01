Чорний дим над Москвою: очевидці кажуть, що горить промзона (відео)

Зранку спалахнуло у Бєлгороді - в обід горить уже в столиці Росії. Український слід у московській пожежі поки не знайдений

Північ російської столиці затягнуло густим чорним димом

Після пожежі нафтобази у Бєлгороді запалало і у російській столиці. Про це пише видання «Говорит Москва».

Пожежа спалахнула на півночі Москви, біля станції метро «Верхні Лихобори». За попередніми даними, горить територія промзони.

Очевидці події повідомили, що чули у будівлі сильні удари, ніби щось вибухало.

Офіційних коментарів від московської влади чи МНСників поки що немає.

А у соцмережах та месенджерах уже з’явилися відео з місця інциденту. Як можна побачити на відеозаписах, небо в районі пожежі затягло густим чорним димом. Чи є постраждалі або жертви – поки що невідомо.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 квітня, уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів. За попередніми даними, на нафтобазі постраждало двоє людей.

Пізніше губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков знайшов винних у пожежі. За його словами, причиною є удар Збройних сил України по нафтобазі. Гладков упевнений, на територію Бєлгородської області залетіли два українські гелікоптери – «на низькій висоті», зазначив губернатор, – які начебто і завдали удару по цьому об’єкту.

Пожежа на нафтобазі викликала шалений ажіотаж серед бєлгородських автолюбителів – на АЗС міста вишикувалися довжелезні черги.

Адміністрація президента Росії відмовилася назвати причиною пожежі авіаудар гелікоптерів Збройних сил України, але при цьому речник Путіна Дмитро Пєсков пообіцяв, що ця пожежа вплине на переговори між Україною та Росією.

Зазначимо, що це не перша пожежа у Бєлгороді під час російсько-української війни. Увечері 29 березня у Бєлгородській області пролунало кілька вибухів. Згідно з інформацією із соцмереж, інцидент стався на території Бєлгорода та Бєлгородського району, зокрема, в селі Красний Октябрь.

Тоді росіяни заявляли, що вибухи сталися через самовільну детонацію боєприпасів, які перевозили з порушенням вимог транспортування, «українського сліду» у інциденті не шукали.