Арестович попередив українців: обстріли триватимуть ще дуже-дуже довго

«Я завтра вже повернуся і буду знову усіх заспокоювати», – сказав Арестович

Представник Офісу президента звернувся до журналістів і нардепів з проханням не лякати один одного

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що йому масово надсилають панічні повідомлення у журналістських чатах і чатах народних депутатів. Радник Єрмака каже, що у повідомленнях йдеться, що ось саме «сьогодні вночі Росія нанесе масований удар з 4 до 4:30 по всій території України».

«Нема жодного сенсу витрачати ракети, які коштують мільйони чи десятки мільйонів доларів в одному залпі на те, щоб вбити народного депутата України чи журналіста. Бити будуть по об’єктах ОПК, навіть якщо будуть бити. І по об’єктах інфраструктури, навіть якщо будуть бити. Що значить якщо будуть бити? Вони б’ють щоночі і щонеділі інтенсивність цих ударів збільшується. Тому я не розумію у чому причина паніки», – каже Арестович.

Представник Офісу президента додав, що «звісно, може не долетіти і потрапити у цивільного», ППО може збити і воно впаде на житловий будинок, але це «відбувається вже 36 добу».

«Відставити паніку! Вас не можна залишити на кілька днів, ви починаєте займатися тою ж самою фігнею, що й перші три дні. Йде 36 день війни. Нічого, я завтра вже повернуся і буду знову усіх заспокоювати», – додав Арестович.

Він додав, що «все буде добре», та попередив, що до повітряної тривоги треба ставитися серйозно у будь-якому разі.

«Якщо йде попередження, то краще сховатися», –каже радник голови Офісу президента.

Насамкінець він звернувся до журналістів і нардепів з проханням не лякати один одного і не розсилати «жахливі повідомлення про масований російський удар, який трапляється щодня і буде ще дуже-дуже довго».

Напередодні Арестович заявив, що активна фаза бойових дій в Україні триватиме ще більше тижня.