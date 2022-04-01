Окупанти використовують українських дітей як живий щит – розвідка

Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями

Фіксуються, коли Окупаційні війська використовують українських дітей в якості живого щита для військової техніки. Про непоодинокі випадки повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За повідомленнями місцевих мешканців в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші.

«Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисниками. Випадки використання дітей у кості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях», - йдеться у повідомленні.

Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин.

До слова, діти складають половину з 3,8 млн біженців з України, які прибули до Європейського Союзу після російського вторгнення.