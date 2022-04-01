  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти використовують українських дітей як живий щит – розвідка

    Окупанти використовують українських дітей як живий щит – розвідка
    фото: zaxid.net

    Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями

    Фіксуються, коли Окупаційні війська використовують українських дітей в якості живого щита для військової техніки. Про непоодинокі випадки повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

    За повідомленнями місцевих мешканців в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші.

    «Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисниками. Випадки використання дітей у кості прикриття фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях», - йдеться у повідомленні.

    Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин.

    До слова, діти складають половину з 3,8 млн біженців з України, які прибули до Європейського Союзу після російського вторгнення.

    Теги: росія окупанти діти війна Чернігівщина Київщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти використовують українських дітей як живий щит – розвідка