Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ

Іванків був в окупації з перших днів війни

Збройні Сили України звільнили від окупантів населений пункт Іванків, що на Київщині. Про це повідомив заступник голови Наглядової ради «Укрзалізниці» та колишній народний депутат Сергій Лещенко в Телеграм.

Депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий опублікував фото зі звільненого Іванкова на Київщині

Також журналіст Богдан Анімов написав у Facebook, що ЗСУ взяли під свій контроль населений пункт.

«Збройні Сили України взяли під контроль населений пункт! Зв‘язок відновлять найближчим часом. Іванків був в окупації з перших днів війни. З 4 березня у селищі не було інтернету та мобільного зв‘язку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти втратили майже 18 тис. осіб та майже 300 літаків й вертольотів. До слова, керівництво Бориспільської районної військової адміністрації заборонило фізичним та юридичним особам використовувати будь-які плавальні засоби по всьому басейні річки Дніпро.