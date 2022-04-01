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    Події в Україні

    Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ

    Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ
    фото: t.me/LeshchenkoS

    Іванків був в окупації з перших днів війни

    Збройні Сили України звільнили від окупантів населений пункт Іванків, що на Київщині. Про це повідомив заступник голови Наглядової ради «Укрзалізниці» та колишній народний депутат Сергій Лещенко в Телеграм.

    Депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий опублікував фото зі звільненого Іванкова на Київщині

    Також журналіст Богдан Анімов написав у Facebook, що ЗСУ взяли під свій контроль населений пункт.

    «Збройні Сили України взяли під контроль населений пункт! Зв‘язок відновлять найближчим часом. Іванків був в окупації з перших днів війни. З 4 березня у селищі не було інтернету та мобільного зв‘язку», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, за повідомленням Генштабу ЗСУ, окупанти втратили майже 18 тис. осіб та майже 300 літаків й вертольотів. До слова, керівництво Бориспільської районної військової адміністрації заборонило фізичним та юридичним особам використовувати будь-які плавальні засоби по всьому басейні річки Дніпро.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ