  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Найкраща податкова система у світі». Віцепрем'єр Федоров 5 квітня презентує проєкт Дія City

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    «Найкраща податкова система у світі». Віцепрем'єр Федоров 5 квітня презентує проєкт Дія City

    Дія City – це спеціальний правовий режим для ІТ-галузі, який передбачає комплекс стимулів для розвитку України

    Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров детально розповість про проєкт Дія City під час онлайн-презентації у понеділок, 5 квітня. Зареєструватися та доєднатися до онлайн-події може кожен.

    Дія City має забезпечити найкращі умови для ведення IT-бізнесу в Україні та впровадить механізми захисту від «маски-шоу».

    «В Україні IT-сектор зростає щороку. І це супер. Держава не бралася регулювати цю сферу, і не потрібно цього робити. Але чи достатньо цього темпу? Скільки ви знаєте світових брендів, які щомісяця з'являються в Україні? Скільки українських стартапів щомісяця вистрілюють у нашій країні? Вони є. І ми ними пишаємося. Вони герої. Але чи потрібно більше? Чи достатньо ВВП на душу населення в $3000, коли в Польщі $15 000 +, в Словаччині $19 000, США $65 000+? Ми придумали проєкт Дія City, щоб створити одну з найкращих податкових систем у світі, лібералізувати трудові відносини, захистити українські та міжнародні стартапи від наїздів правоохоронців. Всього кілька кліків – і ви в Дія City. Автоматично. Платіть низькі податки і розвивайте компанію. Без прив'язки до території», – розповідає про проєкт Михайло Федоров.

    Михайло Федоров, Фото: Мінцифри
    Михайло Федоров, Фото: Мінцифри

    Резиденти Дія City сплачуватимуть «в білу» у 5 разів менше податків, отримають можливість реалізувати свій стартап, захист від перевірок, а IT-фахівці – фактично фриланс з гарантіями.

    Про те, як працюватиме віртуальна країна Дія City, розкажуть:

    • Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації;
    • Олександр Борняков, заступник міністра з питань розвитку IT.
    Про свій досвід, плани та очікування від Дія City під час презентації розкажуть представники індустрії:
    • Дмитро Швець, CEO Reface;
    • Максим Слободянюк, засновник Nika Tech Family;
    • Олександр Кохановський, засновник Natus Vincere (NAVI).

    Під час заходу спікери розвінчають міфи та хибні інтерпретації, які виникли в IT-спільноти навколо концепції Дія City. Дізнайтесь про проєкт з перших вуст.

    Презентація відбудеться 5 квітня 2021 о 14:30. Реєструйтесь для участі в заході. Отримати лінк на трансляцію можна за посиланням https://dc.diia.gov.ua.

    Дія City – це спеціальний правовий режим для ІТ-галузі, який передбачає комплекс стимулів для розвитку України як високотехнологічної цифрової держави. Його резиденти отримають: зменшення у 5 разів податкового навантаження порівняно з чинним загальним оподаткуванням, додаткові механізми захисту бізнесу та інтелектуальної власності, можливості для венчурного інвестування, гнучкі умови праці.

    Раніше віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про новий функціонал додатку «Дія», завдяки якому буде спрощена взаємодія між клієнтами та надавачами послуг.

    Теги: міністр ВВП IT-Фахівці держава Михайло Федоров
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies