«Найкраща податкова система у світі». Віцепрем'єр Федоров 5 квітня презентує проєкт Дія City

Дія City – це спеціальний правовий режим для ІТ-галузі, який передбачає комплекс стимулів для розвитку України

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров детально розповість про проєкт Дія City під час онлайн-презентації у понеділок, 5 квітня. Зареєструватися та доєднатися до онлайн-події може кожен.

Дія City має забезпечити найкращі умови для ведення IT-бізнесу в Україні та впровадить механізми захисту від «маски-шоу».

«В Україні IT-сектор зростає щороку. І це супер. Держава не бралася регулювати цю сферу, і не потрібно цього робити. Але чи достатньо цього темпу? Скільки ви знаєте світових брендів, які щомісяця з'являються в Україні? Скільки українських стартапів щомісяця вистрілюють у нашій країні? Вони є. І ми ними пишаємося. Вони герої. Але чи потрібно більше? Чи достатньо ВВП на душу населення в $3000, коли в Польщі $15 000 +, в Словаччині $19 000, США $65 000+? Ми придумали проєкт Дія City, щоб створити одну з найкращих податкових систем у світі, лібералізувати трудові відносини, захистити українські та міжнародні стартапи від наїздів правоохоронців. Всього кілька кліків – і ви в Дія City. Автоматично. Платіть низькі податки і розвивайте компанію. Без прив'язки до території», – розповідає про проєкт Михайло Федоров.

Михайло Федоров, Фото: Мінцифри

Резиденти Дія City сплачуватимуть «в білу» у 5 разів менше податків, отримають можливість реалізувати свій стартап, захист від перевірок, а IT-фахівці – фактично фриланс з гарантіями.

Про те, як працюватиме віртуальна країна Дія City, розкажуть:

Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації;

Олександр Борняков, заступник міністра з питань розвитку IT.

Дмитро Швець, CEO Reface;

Максим Слободянюк, засновник Nika Tech Family;

Олександр Кохановський, засновник Natus Vincere (NAVI).

Під час заходу спікери розвінчають міфи та хибні інтерпретації, які виникли в IT-спільноти навколо концепції Дія City. Дізнайтесь про проєкт з перших вуст.

Презентація відбудеться 5 квітня 2021 о 14:30. Реєструйтесь для участі в заході. Отримати лінк на трансляцію можна за посиланням https://dc.diia.gov.ua.

Дія City – це спеціальний правовий режим для ІТ-галузі, який передбачає комплекс стимулів для розвитку України як високотехнологічної цифрової держави. Його резиденти отримають: зменшення у 5 разів податкового навантаження порівняно з чинним загальним оподаткуванням, додаткові механізми захисту бізнесу та інтелектуальної власності, можливості для венчурного інвестування, гнучкі умови праці.

Раніше віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про новий функціонал додатку «Дія», завдяки якому буде спрощена взаємодія між клієнтами та надавачами послуг.