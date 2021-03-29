Мінцифри анонсувало нову функцію у додатку «Дія»

На Diia Summit скоро презентують послугу «Статичний QR»

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про новий функціонал додатку «Дія», завдяки якому буде спрощена взаємодія між клієнтами та надавачами послуг.

Про це Федоров розповів у своєму Telegram-каналі.

«На вихідних заселялися в готель. Звичайно ж, на питання надати документи показав Дію. Вчергове менеджер сфотографував екран телефону. Напевно потім він роздрукував фото і доклав до чеку. Раніше я на власні очі бачив саме таке продовження. Звичайно, це непрактично, неорганічно і неестетично. На Diia Summit скоро ми презентуємо послугу «Статичний QR», – розповів Федоров.

За його словами, будь-який підприємець зможе створити QR, розмістити його на зручному місці.

«Клієнт, наводячи на нього, отримає повідомлення з проханням підтвердити передачу цифрової копії документа. Підтвердивши політику конфіденційності в один клік, на пошту адміністратора прийде цифрова копія документа. Не потрібно нічого ксерокопіювати, фотографувати, переписувати (і таке я бачив)», – пояснив міністр.

На його думку, це буде новий етап розвитку цифрових документів в країні.

Раніше віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров отримав свою першу ID-картку й одразу ж протестував нову послугу в «Дії».