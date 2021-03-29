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    Мінцифри анонсувало нову функцію у додатку «Дія»

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    Мінцифри анонсувало нову функцію у додатку &laquo;Дія&raquo; - Мінцифри анонсувало нову функцію у додатку «Дія»
    Мінцифри анонсувало нову функцію у додатку «Дія»

    На Diia Summit скоро презентують послугу «Статичний QR»

    Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про новий функціонал додатку «Дія», завдяки якому буде спрощена взаємодія між клієнтами та надавачами послуг.

    Про це Федоров розповів у своєму Telegram-каналі.

    «На вихідних заселялися в готель. Звичайно ж, на питання надати документи показав Дію. Вчергове менеджер сфотографував екран телефону. Напевно потім він роздрукував фото і доклав до чеку. Раніше я на власні очі бачив саме таке продовження. Звичайно, це непрактично, неорганічно і неестетично. На Diia Summit скоро ми презентуємо послугу «Статичний QR», – розповів Федоров.

    За його словами, будь-який підприємець зможе створити QR, розмістити його на зручному місці.

    «Клієнт, наводячи на нього, отримає повідомлення з проханням підтвердити передачу цифрової копії документа. Підтвердивши політику конфіденційності в один клік, на пошту адміністратора прийде цифрова копія документа. Не потрібно нічого ксерокопіювати, фотографувати, переписувати (і таке я бачив)», – пояснив міністр.

    На його думку, це буде новий етап розвитку цифрових документів в країні.

    Раніше віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров отримав свою першу ID-картку й одразу ж протестував нову послугу в «Дії».

    Теги: міністр документи Михайло Федоров
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