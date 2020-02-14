У Мінцифрі показали, як буде виглядати електронний паспорт
Отримати в мобільний додаток електронний паспорт зможуть власники закордонного паспорта та ID-картки
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров продемонстрував три можливі варіанти інтерфейсу електронного паспорту громадянина України.
Він показав їх у своєму Facebook.
Головне питання, за словами міністра, — що потрібно виносити на лицьову сторону, а що сховати в розгорнуте відображення за натиском.
«Нам здається, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото (вбили ідею його збільшення за натиском)», — розповів Федоров.
Отримати в мобільний додаток електронний паспорт зможуть власники закордонного паспорта та ID-картки, його достовірність перевірятимуть за допомогою QR-коду.
«За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися країною на потягах та літаках, ідентифікувати особистість у державних установах, отримувати посилки (і ще багато життєвих ситуацій)», — зазначив Федоров.
Раніше повідомлялося, що міжнародну технічну допомогу на підтримку проєктів цифрової трансформації витратять, зокрема, на оптимізацію адміністративних послуг та мобільний додаток «Дія».