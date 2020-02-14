У Мінцифрі показали, як буде виглядати електронний паспорт



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Три можливі варіанти інтерфейсу електронного паспорту громадянина України Фото: Mykhailo Fedorov / Facebook

Отримати в мобільний додаток електронний паспорт зможуть власники закордонного паспорта та ID-картки

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров продемонстрував три можливі варіанти інтерфейсу електронного паспорту громадянина України.

Він показав їх у своєму Facebook.

Головне питання, за словами міністра, — що потрібно виносити на лицьову сторону, а що сховати в розгорнуте відображення за натиском.

«Нам здається, що найголовніші дані паспорта: фото, ПІБ, номер документа. Все інше можна сховати. Тому, на відміну від водійських посвідчень, ми збільшили фото (вбили ідею його збільшення за натиском)», — розповів Федоров.

Отримати в мобільний додаток електронний паспорт зможуть власники закордонного паспорта та ID-картки, його достовірність перевірятимуть за допомогою QR-коду.

«За допомогою паспорта в смартфоні у нас з вами буде можливість пересуватися країною на потягах та літаках, ідентифікувати особистість у державних установах, отримувати посилки (і ще багато життєвих ситуацій)», — зазначив Федоров.

Раніше повідомлялося, що міжнародну технічну допомогу на підтримку проєктів цифрової трансформації витратять, зокрема, на оптимізацію адміністративних послуг та мобільний додаток «Дія».