У «Дії» з’явиться електронне свідоцтво про народження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У додатку Дія розширюється сфера можливого застосування електронних документів

Тепер свідоцтво про народження буде ще й в електронному вигляді

Сьогодні, 23 вересня, Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою впроваджується цифрове свідоцтво про народження дітей віком до 14 років. Про це повідомляє пресслужба уряду.

«Раніше свідоцтво про народження було лише в паперовому вигляді. Відтепер документ також відображатиметься в мобільному застосунку «Дія» в обох батьків», - розповів віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, разом зі свідоцтвом також відображатиметься і актуальна прописка дитини. Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, що й паперове.

Ухвалена постанова визначає порядок замовлення, формування, пред’явлення та встановлення достовірності е-свідоцтва про народження. Також постановою визначено можливість передавання цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.

Скоро Мінцифри запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному застосунку «Дія».

Раніше Кабінет міністрів розширив сфери можливого застосування електронних документів, зокрема паспортів.