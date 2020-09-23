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    Суспільство

    У «Дії» з’явиться електронне свідоцтво про народження

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    <span>У додатку Дія розширюється сфера можливого застосування&nbsp;електронних документів</span> - У «Дії» з’явиться електронне свідоцтво про народження
    У додатку Дія розширюється сфера можливого застосування електронних документів

    Тепер свідоцтво про народження буде ще й в електронному вигляді

    Сьогодні, 23 вересня, Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою впроваджується цифрове свідоцтво про народження дітей віком до 14 років. Про це повідомляє пресслужба уряду.

    «Раніше свідоцтво про народження було лише в паперовому вигляді. Відтепер документ також відображатиметься в мобільному застосунку «Дія» в обох батьків», - розповів віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

    За його словами, разом зі свідоцтвом також відображатиметься і актуальна прописка дитини. Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, що й паперове.

    Ухвалена постанова визначає порядок замовлення, формування, пред’явлення та встановлення достовірності е-свідоцтва про народження. Також постановою визначено можливість передавання цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.

    Скоро Мінцифри запустить бета-тестування електронного свідоцтва про народження в мобільному застосунку «Дія».

    Раніше Кабінет міністрів розширив сфери можливого застосування електронних документів, зокрема паспортів. 

    Кабмін міністр Михайло Федоров
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