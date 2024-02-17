Названо чотири сценарії закінчення війни в Україні, серед них – застосування ядерної зброї

Війна може завершитися не лише перемогою України

Очевидними є два варіанти у війні: перемога України або країни-агресорки Росії

У війні, яку РФ розв’язала проти України, є чотири варіанти завершення. Окрім того, що наша держава може виграти, або програти протистояння, є також можливість укладання мирної угоди. Про це йдеться в матеріалі Business Insider.

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Як зазначається, очевидними є два варіанти у війні: це перемога України або країни-агресорки Росії.

«Я не бачу, щоб українці здавалися, тому що для них це екзистенціальна війна. Це не екзистенціальна війна для Росії», – сказав експерт Еліот А. Коен.

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Водночас третій варіант – це підписання мирної угоди. А четвертий – ядерна війна.

«Що це означатиме для режиму Володимира Путіна (застосування ядерної зброї, – ред.)? Я думаю, що США вже досить переконливо заявили, що всі ставки скасовуються, якщо Росія застосує ядерну зброю», – наголосив старший віцепрезидент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Нагадаємо, аналітики Rand Rand Corporation у звіті на півтори сотні сторінок спрогнозували наслідки україно-російської війни для США. Експерти змоделювали чотири варіанти завершення війни, більш та менш сприятливі.