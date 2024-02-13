Сирський пояснив, завдяки чому війна переходить у нову стадію

Генерал-полковник зазначив, що «ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу в ЗС і в самому процесі збройної боротьби

Олександр Сирський: «Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену»

Роль дронів у війні збільшується кожного дня, оскільки зростає кількість їхнього використання з обох сторін. Відповідно завдяки технологічному прогресу війна переходить у нову стадію. Про заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ZDF.

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«Зараз фактично в усіх ланках військового управління кожен командир бачить поле бою. Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частину з бліндажа чи спостережного пункту, то зараз він бачить і всю картину бойових дій, і набагато більше», – сказав Сирський.

Генерал-полковник зазначив, що «ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу в ЗС і в самому процесі збройної боротьби».

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«Ми вже бачимо і для нас це не новина використання наземних роботизованих платформ. Модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію», – додав головнокомандувач.

Нагадаєм, віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що за 7 місяців проєкту «Армія дронів» за запитом військових вже законтрактовано майже 1600 дронів на 3,3 млрд грн.

Як повідомлялося, незабаром Україна почне виробляти анти-«шахеди», які будуть перехоплювати іранські безпілотники.У серійне виробництво ввійдуть дрони-перехоплювачі «шахедів». Уже є українські розробки, за якими собівартість такого дрона складає $4-5 тис.

Триває 720-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення.

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Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 23 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА.