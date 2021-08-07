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    Негода вирувала у Харкові та Полтаві: повалило дерева, на дорогах ріки (фото, відео)

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    Рятувальники прибрали повалені дерева - Негода вирувала у Харкові та Полтаві: повалило дерева, на дорогах ріки (фото, відео)
    Рятувальники прибрали повалені дерева
    Фото: dsns.gov.ua

    Стихія затопила вулиці та залишила місцевих жителів без світла

    Україна знову потерпає від негоди – 7 серпня сильні дощі накрили Харків, напередодні ж Полтаву та деякі інші області. Стихія затопила там вулиці, повалила дерева та залишила місцевих жителів без світла.

    Так, харків’яни публікують у мережі фото та відео наслідків зливи. Люди зазначають, що найбільше дісталося району Північна Салтівка – там автівки плавали вулицями.

    Дощі 6 та 7 серпня пройшли й у Полтавській області. У результаті через зливу, грози та шквали там знеструмлені 143 населені пункти, зокрема 130 – повністю, решта – частково.

    Речниця надзвичайників області Світлана Рибалко розповіла «Суспільному», що негода завдала лиха 4 районам: Полтавському, Миргородському, Кременчуцькому та Лубенському.

    Крім того, стихія призвела до падіння дерев.

    За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, протягом доби 6 серпня негода частково пошкодила покрівлі 20 будівель, підтопила 6 житлових будинків, 34 дворогосподарства та повалила 163 дерева. Стихія вирувала у Кіровоградській, Одеській, Черкаській та Полтавській областях.

    На щастя, жертв та постраждалих немає. Станом на ранок 7 серпня рятувальники відкачали 2 486 кубічних метрів води, а повалені дерева розпиляли та прибрали. Наразі майже всі роботи вдалося завершити.

    Тим часом, в Україні 7 серпня через погіршення погоди оголосили штормове попередження. Половину областей охоплять грози, град та потужні пориви вітру. Негоду очікують у центральних, східних та південних областях.

    Нагадаємо, в Одесі 6 серпня вкотре пройшла сильна злива. Внаслідок неї не лише традиційно залило вулиці, а навіть затопило супермаркет Fozzy.

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    Теги: Харків рятувальники Україна Twitter Харьков негода
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    Негода вирувала у Харкові та Полтаві: повалило дерева, на дорогах ріки (фото, відео)