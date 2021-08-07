Торнадо в Словаччині зривав дахи будинків, як папірці (відео)

Торнадо у Словаччині тривав всього кілька хвилин, проте встиг накоїти лиха

Смерч пройшовся селом Петковце, розташованим на сході сусідньої країни в районі Вранов над Топлоу. Про це повідомляє Мукачево.net.

Вітер розвинув швидкість близько 200 км/год, що відповідає показнику F2 (значний смерч) за міжнародною шкалою класифікації сили торнадо.

Торнадо розбивав вікна, вивертав дерева, пошкоджував будівлі і зривав дахи з домівок мешканців Петковце.

«Коли це почалося, я був у ратуші і почув шум. Вийшов на вулицю подивитися, що відбувається. І побачив вирій, в якому летів одяг, папери, різні предмети», — розповів сільський голова Павол Гібала.

Стихія пошкодила у населеному пункті низку будівель. Також багато дерев впали на автошляхи, ускладнивши рух. Окрім цього, торнадо зруйнував лінію електропередач. На місці події працювали рятувальники.

Нагадаємо, в Україні та світі через кліматичні зміни набувають обертів випадки стихійних метеорологічних явищ. Зокрема на курортну Кирилівку, що у Запорізькій області, налетів потужний торнадо.

Нагадаємо, кілька турецьких чорноморських провінцій постраждали від штормів і раптових повеней. У турецькому місті Синоп туристи зняли на відео величезний водяний смерч, який пронісся узбережжям Чорного моря.