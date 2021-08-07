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    Торнадо в Словаччині зривав дахи будинків, як папірці (відео)

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    Торнадо розбивав вікна, вивертав дерева й пошкоджував будівлі&nbsp; - Торнадо в Словаччині зривав дахи будинків, як папірці (відео)
    Торнадо розбивав вікна, вивертав дерева й пошкоджував будівлі 
    Фото з відкритих джерел

    Торнадо у Словаччині тривав всього кілька хвилин, проте встиг накоїти лиха

    Смерч пройшовся селом Петковце, розташованим на сході сусідньої країни в районі Вранов над Топлоу. Про це повідомляє Мукачево.net.

    Вітер розвинув швидкість близько 200 км/год, що відповідає показнику F2 (значний смерч) за міжнародною шкалою класифікації сили торнадо.

    Торнадо розбивав вікна, вивертав дерева, пошкоджував будівлі і зривав дахи з домівок мешканців Петковце.

    «Коли це почалося, я був у ратуші і почув шум. Вийшов на вулицю подивитися, що відбувається. І побачив вирій, в якому летів одяг, папери, різні предмети», — розповів сільський голова Павол Гібала.

    Стихія пошкодила у населеному пункті низку будівель. Також багато дерев впали на автошляхи, ускладнивши рух. Окрім цього, торнадо зруйнував лінію електропередач. На місці події працювали рятувальники.

    Нагадаємо, в Україні та світі через кліматичні зміни набувають обертів випадки стихійних метеорологічних явищ. Зокрема на курортну Кирилівку, що у Запорізькій області, налетів потужний торнадо.

    Нагадаємо, кілька турецьких чорноморських провінцій постраждали від штормів і раптових повеней. У турецькому місті Синоп туристи зняли на відео величезний водяний смерч, який пронісся узбережжям Чорного моря.

    Теги: Словаччина рятувальники вітер негода
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    Торнадо в Словаччині зривав дахи будинків, як папірці (відео)