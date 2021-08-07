Легенда української естради святкує День народження

«Завжди вважала, що моє робоче місце – сцена. Я буду співати, допоки живу!» – Ротару

Сьогодні день народження святкує народна артистка СРСР Софія Ротару.

Її називають легендою естради, її пісенні альбоми розходилися мільйонними тиражами, а концерти нагадували справжній квітковий бум. Вона – кумир мільйонів. Натомість ніколи не цуралася свого простого походження, обожнює риболовлю та із задоволенням порається по господарству.

Софія Ротару народилася у Маршинцях Чернівецької області та була другою з шести дітей. У родині всі любили співати. А особливо мелодійно звучала Софія. За це односельці прозвали її буковинським соловейком.

«Завжди вважала, що моє робоче місце – сцена. Я буду співати, допоки живу!»

Софія Ротару рано стала популярною. У 17 – перемогла на Республіканському фестивалі народних талантів. Тоді її фото надрукували на обкладинці журналу «Україна», який читали в усьому Радянському Союзі. Так її вперше побачив та закохався майбутній чоловік Анатолій Євдокименко. Одне для одного вони стали коханням на все життя. У шлюбі вони прожили 34 роки. 2002-го Анатолія Євдокименка не стало.

Софія Михайлівна ніколи не боялася експериментів у творчості. Вона перша з радянських співачок вийшла на сцену у штанях. Випробовувала себе в різних жанрах і навіть як рок-виконавиця.

Навіть у 74 співачка залишається однією з найкрасивіших жінок естради. Хоча переконує, особливих секретів своєї вічної молодості немає.

«Щоб зберегти таку зовнішність надовго, треба постійно вести здоровий, активний спосіб життя, бути позитивно налаштованою до людей та до світу», – розповідає співачка.

Син Софії Ротару тепло привітав її у соцмережі.

«7 серпня, сьогодні, день народження народної артистки України Софії Ротару. Побажаємо прекрасній Софії Михайлівні – сил, здоров’я, енергії, сімейного благополуччя, бажання співати і записувати нові пісні. З Днем!» – вітає співачку український журналіст, театральний і кінокритик Олег Вергеліс.

Нагадаємо, 24 серпня в спортивному комплексі «Олімпійський» відбудеться масштабний концерт «Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України». Режисером шоу виступає Катя Царик. Хедлайнерами заходу стануть Софія Ротару, Ірина Білик, Тарас Петриненко, Вірка Сердючка та інші відомі зірки, а транслюватиме дійство канал «1+1».