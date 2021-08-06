Одесу накрила негода: показали відео блискавиць

Затопило супермаркет та вулиці

В Одесі 6 серпня вкотре пройшла сильна злива. Внаслідок неї не лише традиційно залило вулиці, а навіть затопило супермаркет Fozzy. Про це пишуть у Telegram «Новости Одесса».

Перед тим, як пішов дощ над містом було багато блискавок. У мережі оприлюднили одразу кілька відео.

Про те, що затопило супермаркет Fozzy свідчить напис на відео. Там помітно, що сильно ллє лише в одному місці магазину біля кас. У цей момент охоронець магазину закликав людей відходити в сторону.

Нагадаємо, раніше Одеська мерія здала в оренду літній туалет за кругленьку суму.

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