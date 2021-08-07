За допомогою Маска: Україна на честь 30-річчя Незалежності запускає супутник

На запуск українського супутника витратять понад мільйон доларів

Контакт з компанією, що забезпечує запуск українського супутника «Січ 2-30» на ракеті Falcon 9, виробленої компанією SpaceX, укладено і здійснено авансування робіт. Зараз ведуться випробування супутника і плануються роботи щодо адаптації до ракети, контрольні випробування, упаковка і транспортування на пускову базу в США. На сьогодні планова дата пуску супутника – грудень 2021 року. Про розповів глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай, повідомляє УНН.

«Мільйон доларів – це вартість запуску супутника без витрат на створення адаптера, який забезпечить установку супутника на ракету і його подальше відділення, витрат на транспортування супутника до місця запуску і надання послуг на пусковій базі. Так як Україна раніше не запускала космічні апарати на ракетах Falcon 9, наші адаптери не сертифіковані цією компанією. Тому, з огляду на стислі терміни і обсяг фінансування, за рекомендацією компанії SpaceX ми звернулися до їхніх партнерів, нідердавндської компанії, яка забезпечить інтеграцію супутника до ракети. З урахуванням цих додаткових робіт, сума контракту буде більшою. Конкретну суму й інші подробиці контракту не дозволяють розголошувати його умови», – говорить Тафтай.

Глава космічного агентства розповів, що велика частина фінансування відбувалася за рахунок КБ «Південне», яке проінвестувало близько 120 мільйонів гривень на створення супутника. А у квітні цього року розпорядженням Кабінету Міністрів, виділили гроші на його запуск.

Як ми повідомляли раніше, космічний туризм прийде в Україну у найближчі 10 років. Україна займатиметься космічним туризмом. Для цього буде створено окремий проєкт.

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