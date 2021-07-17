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    Події в Україні

    Нетверезий далекобійник протаранив шлагбаум у пункті пропуску на кордоні з Білоруссю

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    Водій автоцистерни виїхав на смугу зустрічного руху, збив шлагбаум та зупинився на території пункту пропуску - Нетверезий далекобійник протаранив шлагбаум у пункті пропуску на кордоні з Білоруссю
    Водій автоцистерни виїхав на смугу зустрічного руху, збив шлагбаум та зупинився на території пункту пропуску
    Фото: dpsu.gov.ua

    Правоохоронці склали на горе-водія шість адмінпротоколів

    На кордоні з Білоруссю далекобійник виїхав на зустрічну смугу та збив шлагбаум у пункті пропуску «Виступовичі». Водій був у стані алкогольного сп'яніння. Про це ідеться у повідомленні пресслужби МВС.

    Чоловік, який був за кермом автоцистерни, згодом зізнався, що вживав спиртне уже після оформлення білоруськими прикордонниками. В результаті на нього склали шість адмінпротоколів.

    Тож, прикордонники Житомирського загону оформили на водія документи за злісну непокору прикордонному наряду (стаття 185-10 КУпАП) та порушення прикордонного режиму (стаття 202 КУпАП).

    Крім того, співробітники Нацполіції відкрили адмінпровадження за порушення ПДР, що спричинило пошкодження майна (стаття 124), нетверезе водіння (стаття 130) без документів (стаття 126) та дрібне хуліганство (стаття 173).

    Раніше повідомлялося, що у мікрорайоні Березняки Дніпровського району міста Києва у ніч з 16 на 17 липня 2021 року сталася ДТП з потерпілим.

    Зі слів очевидців, водій Ford Fusion, їхавши на великій швидкості по вулиці Березняківській, на повороті не впорався з керуванням та наїхав на бордюр. Після цього автівка стала некерованою: врізалась в паркан у вигляді залізної сітки, знесши декілька секцій, та повернулась знову на дорогу, зупинившись перпендикулярно до напрямку авторуху.

    Теги: прикордонники МВС документи водій ПДР чоловік
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    Нетверезий далекобійник протаранив шлагбаум у пункті пропуску на кордоні з Білоруссю