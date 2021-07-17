Арахамія розповів, чому новий глава МВС хоче зникнути на місяць

В «Слузі народу» покладають на Монастирського великі сподівання

Новопризначений міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський хоче на місяць зникнути з інформаційного поля, щоб краще ознайомитися зі своїми обов'язками і завданнями. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів глава фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

Як зазначив Арахамія, у нього є «велика надія на Дениса Монастирського».

За його словами, парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності, який очолював Монастирський «входить до топ-5 найскладніших комітетів Ради, тому що це стосується фактично кожного громадянина».

«У нього є цікаві ідеї та напрацювання, концепції, які він хоче втілити. Але він вирішив, сьогодні мені сказав, умовно, на місяць зникнути з інфополя для того, щоб, по-перше, провести аудит того, що є, які є напрацювання, і вийти через місяць з прес-конференцією, де він все розповість, чим буде займатися, коли він бачить втілення якихось програм для того, щоб ми потім як парламент могли його контролювати», – повідомив «слуга народу».

Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС: що відомо про нового міністра.

Сьогодні після обіду Зеленський представив Монастирського колективу МВС.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву про звільнення 13 липня. Однак, у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро обранців.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який очолить МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.

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