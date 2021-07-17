П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі (відео)

П’ятеро осіб, які перебували в автівці, з водієм включно, знаходились в стані алкогольного сп’яніння

Одну з пасажирок ушпиталили з переломом хребта

У мікрорайоні Березняки Дніпровського району міста Києва у ніч з 16 на 17 липня 2021 року сталася ДТП з потерпілим.

Про це повідомляють ВартвоіЕспресо.

Зі слів очевидців, водій Ford Fusion, їхавши на великій швидкості по вулиці Березняківській, на повороті не впорався з керуванням та наїхав на бордюр. Після цього автівка стала некерованою: врізалась в паркан у вигляді залізної сітки, знесши декілька секцій, та повернулась знову на дорогу, зупинившись перпендикулярно до напрямку авторуху.

Як виявилося, причиною цього видовища став алкоголь. Всі п’ятеро осіб, які перебували в автівці, з водієм включно, знаходились в стані алкогольного сп’яніння. Але на цьому пригода компанії не закінчилася.

Сталася бійка з вартою мікрорайону, яка підійшла на допомогу.

В результаті шаленої автопригоди було госпіталізовану пасажирку віком 22 років з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та переломом хребта.

Нагадаємо, внаслідок ДТП, спричиненої неповнолітнім, на Львівщині загинуло двоє людей, серед яких інша неповнолітня дитина. Водія «ВАЗ-2105» госпіталізовано до міської дитячої клінічної лікарні м. Львова.