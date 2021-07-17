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    П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі (відео)

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    П&rsquo;ятеро осіб, які перебували в автівці, з водієм включно, знаходились в стані алкогольного сп&rsquo;яніння - П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі (відео)
    П’ятеро осіб, які перебували в автівці, з водієм включно, знаходились в стані алкогольного сп’яніння
    Фото ВартвоіЕспресо

    Одну з пасажирок ушпиталили з переломом хребта

    У мікрорайоні Березняки Дніпровського району міста Києва у ніч з 16 на 17 липня 2021 року сталася ДТП з потерпілим.

    Про це повідомляють ВартвоіЕспресо.

    Зі слів очевидців, водій Ford Fusion, їхавши на великій швидкості по вулиці Березняківській, на повороті не впорався з керуванням та наїхав на бордюр. Після цього автівка стала некерованою: врізалась в паркан у вигляді залізної сітки, знесши декілька секцій, та повернулась знову на дорогу, зупинившись перпендикулярно до напрямку авторуху.

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    П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі (відео)
    П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі (відео)
    П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі (відео)
    П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі (відео)
    П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі (відео)
    П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі (відео)
    П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі (відео)
    П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі (відео)
    П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі (відео)
    П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі (відео)
    Фото ВартвоіЕспресо

    Як виявилося, причиною цього видовища став алкоголь. Всі п’ятеро осіб, які перебували в автівці, з водієм включно, знаходились в стані алкогольного сп’яніння. Але на цьому пригода компанії не закінчилася.

    Сталася бійка з вартою мікрорайону, яка підійшла на допомогу.

    В результаті шаленої автопригоди було госпіталізовану пасажирку віком 22 років з підозрою на закриту черепно-мозкову травму та переломом хребта.

    Нагадаємо, внаслідок ДТП, спричиненої неповнолітнім, на Львівщині загинуло двоє людей, серед яких інша неповнолітня дитина. Водія «ВАЗ-2105» госпіталізовано до міської дитячої клінічної лікарні м. Львова.

    Теги: ДТП Київ алкоголь водій
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    П’яна компанія на авто «погуляла» на столичних Березняках, є постраждалі (відео)