На Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав, є постраждалі

До ліквідації наслідків аварії залучалося 20 рятувальників та п’ять одиниць техніки

На Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав, внаслідок чого госпіталізовано 16 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Рівненської області.

Аварія сталася у суботу о 3:45 поблизу м. Радивилів Дубенського району.

Водій рейсового автобуса сполученням «Київ – Вроцлав», у якому перебувало 40 осіб, не впорався з керуванням та допустив перекидання.

В результаті 16 осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до лікувальних закладів.

Від ДСНС залучалося 20 осіб та 5 одиниць техніки.

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