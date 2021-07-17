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    На Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав, є постраждалі

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    Внаслідок аварії госпіталізовано 16 осіб - На Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав, є постраждалі

    Внаслідок аварії госпіталізовано 16 осіб

    Фото ДСНС Рівненської області

    До ліквідації наслідків аварії залучалося 20 рятувальників та п’ять одиниць техніки

    На Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав, внаслідок чого госпіталізовано 16 осіб.

    Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Рівненської області.

    Аварія сталася у суботу о 3:45 поблизу м. Радивилів Дубенського району.

    Водій рейсового автобуса сполученням «Київ – Вроцлав», у якому перебувало 40 осіб, не впорався з керуванням та допустив перекидання.

    В результаті 16 осіб з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до лікувальних закладів.

    Від ДСНС залучалося 20 осіб та 5 одиниць техніки.

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    Теги: ДТП ДСНС водій аварія рятувальники Радивилів
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    На Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав, є постраждалі