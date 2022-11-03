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Ніч масованих атак на Дніпропетровщину: ЗСУ знищили чотири дрони

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ніч масованих атак на Дніпропетровщину: ЗСУ знищили чотири дрони
У результаті обстрілів виникли пожежі
фото: Валентин Резніченко/Facebook

У Кривому Розі серйозні руйнування об’єкті енергетичної та водної інфраструктури 

У ніч на 3 листопада російські окупанти завдали масованих ударів по Дніпропетровщині. Були прильоти у Кривому Розі, Павлограді, Нікопольському районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Рашисти завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Працюють усі служби.

У Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи.

На Нікопольщині росіяни накрили «Градами» та важкою артилерією дві громади: Нікопольську та Марганецьку.

У Нікополі зайнялася автозаправка. Вогонь уже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство.

Ніч масованих атак на Дніпропетровщину: ЗСУ знищили чотири дрони фото 1
Ніч масованих атак на Дніпропетровщину: ЗСУ знищили чотири дрони фото 2
Ніч масованих атак на Дніпропетровщину: ЗСУ знищили чотири дрони фото 3

У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад тисячу родин. Енергетики уже лагодять лінії.

Усюди обійшлося без загиблих та поранених.

Оборонці з повітряного командування «Схід» знищили над областю чотири дрони-камікадзе Shahed-136. Збили їх над Нікопольським районом.

Як повідомлялося, у ніч на 3 листопада «дрони-камікадзе» атакували Запорізьку та Дніпропетровську області. Також рашисти завдали удару по Кривому Рогу. Окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру міста Кривий Ріг «дронами-камікадзе». За попередньою інформацією, руйнування об'єкта є досить значним.

Згодом голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про обстріли Харкова.

Теги: росія окупанти війна обстріл Дніпропетровщина

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