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Іранський «Шахед» атакував Кривий Ріг – Олександр Вілкул

Юрій Лящук
glavcom.ua
Іранський «Шахед» атакував Кривий Ріг – Олександр Вілкул
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фото ілюстративне

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У Кривому Розі області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Влучення дроном «Шахед». Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо», – написав Вілкул.

Відзначимо, що станом на 22:30 повітряну тривогу оголошено в семи областях України:

Іранський «Шахед» атакував Кривий Ріг – Олександр Вілкул фото 1

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: війна Кривий Ріг обстріл Олександр Вілкул

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