Іранський «Шахед» атакував Кривий Ріг – Олександр Вілкул

Росія продовжує тероризувати мирні українські міста

У Кривому Розі області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Влучення дроном «Шахед». Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо», – написав Вілкул.

Відзначимо, що станом на 22:30 повітряну тривогу оголошено в семи областях України:

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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