Рашисти наносять удари по Харкову – Олег Синєгубов

Харків в черговий раз опинився під прицілом російських загарбників

У місті Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

«Окупанти наносять удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!» – написав Синєгубов.

Відзначимо, що на момент даного повідомлення, повітряна тривога була оголошена у п'яти українських областях:

Раніше повідомлялось, що «дрони-камікадзе» атакували Запорізьку та Дніпропетровську області. Також рашисти завдали удару по Кривому Рогу.

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.