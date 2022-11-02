Руйнування значні: оприлюднено подробиці рашистської атаки Кривого Рогу

Російські загарбники завдали удари по критичній інфраструктурі міста Кривий Ріг

Окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру міста Кривий Ріг «дронами-камікадзе». За попередньою інформацією, руйнування об'єкта є досить значним. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Влучення дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури. Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються. Починаємо відновлювальні роботи», – написав Вілкул.

Раніше повідомлялось, що «дрони-камікадзе» атакували Запорізьку та Дніпропетровську області. Також рашисти завдали удару по Кривому Рогу. Згодом голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про обстріли Харкова.

Нагадаємо, триває 252 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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