Нічна атака дронів: Повітряні сили розкрили подробиці

Усі чотири БПЛА-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони

Українські сили ППО сьогодні вночі збили чотири іранські дрони-камікадзе, які росіяни запустили з північного напрямку. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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«У ніч з 28 лютого на 1 березня ворог атакував Україну з північного напрямку ударними безпілотниками типу «Шахед». Усі чотири БПЛА-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вніч проти 1 березня Росія атакувала Україну іранськими дронами. «Звуки вибухів, які чули жителі області, – робота ППО. Є збиття ворожого БПЛА», – повідомляє Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації. Попередньо відомо про збиття до п'ять ворожих БПЛА над Полтавщиною та ще два над Харківщиною.

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Триває 371-а доба повномасштабної війни Росії проти України. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника.