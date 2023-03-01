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Збиті ворожі БПЛА: повідомлення з регіонів

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Збиті ворожі БПЛА: повідомлення з регіонів
фото ілюстративне

Київщина наразі в небезпечній зоні

Попереднє повідомлення про масову атаку БПЛА на українські міста знаходять підтвердження. Відео та фото ворожих дронів надсилають з різних куточків країни. Проте є й інформація про збиття безпілотників.

«Звуки вибухів, які чули жителі області, – робота ППО. Є збиття ворожого БПЛА», – повідомляє Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

«Два БПЛА «Shahed-136» (зафіксовано) в Харківський області в районі Люботина… БПЛА збито в Харківський області», – повідомляють місцеві телеграм-канали.

Також над Київщиною зафіксували ворожий повітряний об’єкт, повідомили у військовій адміністрації столиці.

За сирени повітряної тривоги лишайтеся в укриттях.

Нагадаємо, що вночі одразу кілька авторитетних пабліків проінформували про нову загрозу атаки іранськими безпілотниками.

Теги: безпілотник Київщина обстріл

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