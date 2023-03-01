Окупанти збивають власні безпілотники: перехоплення розвідки (аудіо)

Недолугі окупанти за два дні збили два своїх безпілотники

Російські окупанти скаржаться, що свої ж збивають власні безпілотники. Про це свідчить перехоплення розмови загарбників, отримане Головним управлінням розвідки Міноборони України.

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«Скажи, чтобы они бл*дь, не сбивали птицы наши. В районе 195-ой бл*дь, взяли сбили опять птицу мою, бл*дь», – каже один рашист іншому у телефонній розмові.

Військовослужбовець скаржиться, що вдруге свої ж збили зі стрілкової зброї його безпілотник: «Я х*й буду летать туда нах*й. У нас за два дня вторая птица, бл*дь... У меня птиц скоро не останется, летать будет не на чем».

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Нагадаємо, що нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення телефонної розмови окупанта зі своєю дружиною, у якому він розповів, на які жертви йдуть росіяни, аби втікти з передової в Україні.

Раніше колишній ватажок бойовиків «ДНР» Ігор Безлер поскаржився співробітнику ФСБ на небоєздатність армії РФ та некомпетентність керівництва держави.

Також окупант розповів про втечу з фронту 200 зеків та бойовиків «Вагнера».