ЗСУ збили за добу літак Су-25 та дрон-камікадзе – Генштаб

ЗСУ збили два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» та дрон-камікадзе типу «Ланцет-3»

Авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів

Триває триста шістдесят перша доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 9 ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 19 лютого.

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Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог зберігає військову присутність, на полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських військ. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Атинське, Стукалівка та Запсілля Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори і Строївка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Білогорівка і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник задіяв армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійських обстрілів зазнали Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

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На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Новосілка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню противника постраждали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків – Миколаївської. Постраждали мирні люди.

У населеному пункті Каланчак Херсонської області російські окупанти облаштували ще один військовий шпиталь, у центральній лікарні. Відомо, що громадянам України, які там проживають, у наданні медичної допомоги у зазначеному закладі відмовляють. Лікарня стала таким собі «хабом» для поранених та загиблих окупантів. Лише минулої доби до медичного закладу привезли понад п’ятдесят поранених та вбитих загарбників.

У тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області російська окупаційна адміністрація продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема, на українських дітей. Так, у школах міста Токмак учнів примушують співати гімн країни-агресора перед початком уроків. Також школярів змушують оформлювати листівки до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам, що вдерлись на нашу землю.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також 2 удари – по важливих об’єктах противника.

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Протягом доби наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» та дрон-камікадзе типу «Ланцет-3».

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.

Нагадаємо, бойова авіація країни-терориста розміщена в основному на території Росії, щонайменше за 200 км від державного кордону України, поза досяжністю вогню українських сил.

Також розвідка має інформацію, що Росія зібрала на заході країни 450 літаків і 300 гелікоптерів.

Раніше генерал розповів, чи має Росія сили для сухопутного наступу з Білорусі.

Крім того, за оцінками воєнної розвідки України, білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.