Нічна атака на Дніпро: є поранені, зруйновано підприємство (фото)
Окупанти ударили по Дніпропетровщині дронами-камікадзе
У ніч на 9 листопада російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила. Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі», – розповів він.
Ворожий удар спричинив сильну пожежу на площі понад 3 тис. кв. м. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства.
По Нікопольському району окупанти стріляли «Градами» та важкою артилерією. Постраждали дві громади: Мирівська та Марганецька. Постраждалих немає.
У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.
Як повідомлялося, у Дніпрі вночі 9 листопада пролунали вибухи. У місті та області було оголошено повітряну тривогу. Вибухи прогриміли майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
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