Нічна атака на Дніпро: є поранені, зруйновано підприємство (фото)

Окупанти ударили по Дніпропетровщині дронами-камікадзе

У ніч на 9 листопада російські окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила. Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі», – розповів він.

Ворожий удар спричинив сильну пожежу на площі понад 3 тис. кв. м. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства.

По Нікопольському району окупанти стріляли «Градами» та важкою артилерією. Постраждали дві громади: Мирівська та Марганецька. Постраждалих немає.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.

Як повідомлялося, у Дніпрі вночі 9 листопада пролунали вибухи. У місті та області було оголошено повітряну тривогу. Вибухи прогриміли майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.