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У Дніпрі пролунали вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Дніпрі пролунали вибухи (відео)
У Дніпрі прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Вибухи пролунали після сигналу про ракетну небезпеку

У Дніпрі вночі, 9 листопада, пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Вибухи пролунали майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

Також за словами місцевих жителів, над містом літають «шахеди».

Нагадаємо, ввечері 8 листопада у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. За попередньою інформацією відбувся запуск ракет стратегічною авіацією ворога. Запускають з району Каспійського моря – Ту-95мс / Ту-160.

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Теги: відео вибух Дніпро

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