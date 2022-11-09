У Дніпрі пролунали вибухи (відео)
Вибухи пролунали після сигналу про ракетну небезпеку
У Дніпрі вночі, 9 листопада, пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.
У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Вибухи пролунали майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
Також за словами місцевих жителів, над містом літають «шахеди».
Нагадаємо, ввечері 8 листопада у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. За попередньою інформацією відбувся запуск ракет стратегічною авіацією ворога. Запускають з району Каспійського моря – Ту-95мс / Ту-160.
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