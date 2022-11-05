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Рашисти поранили дитину під час вечірнього обстрілу Дніпропетровщини

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти поранили дитину під час вечірнього обстрілу Дніпропетровщини
Стан пораненої дитини наразі стабільний
фото ілюстративне

Внаслідок вечірнього обстрілу Дніпропетровської області постраждала дев'ятирічна дитина

Увечері 5 листопада російські загарбники вкотре обстріляла з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«Під час вечірнього обстрілу одного з населених пунктів Мирівської ТГ, який здійснили росіяни, осколкові поранення отримала дев'ятирічна дитина. Наразі, її стан стабільний», – йдеться в повідомленні Євтушенка.

Раніше повідомлялось, що в одному з районів окупованого Донецька пролунали вибухи.

Додамо, триває 255-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка на Луганщині та Спірне, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Кліщіївка, Озарянівка, Майорськ, Кам’янка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка Донецької області.

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Теги: росія окупанти війна обстріл Дніпропетровщина

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