Влада Дніпра присоромила містян за секс у громадських вбиральнях

Представник мерії Дніпра заявив, що жителі міста, займаючись сексом у громадських туалетах, псують майно

Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко розповів, що пеленальні столики у нових громадських вбиральнях, які були встановлені у місті, стали надто часто виходити з ладу. Протягом тривалого часу причина поломок залишалася загадкою. Водночас зараз стало відомо, що причиною поломок стало те, що жителі міста займаються сексом на цих пеленальних столах. Про це посадовець написав у Facebook.

«Проаналізувавши рівень народжуваності в місті Дніпро і середню вагу новонародженої дитини, передумов для деформації пеленальних столиків ми так і не виявили. систему міської каналізації. Але мої мрії були розбиті вщент», – зазначив Лисенко.

За словами заступника міського голови, причина виявилася простою – городяни займаються сексом на пеленальних столиках у громадських туалетах, що призводить до їхньої поломки.

Лисенко підкреслив, що співробітники, які виконують роботи в технологічному приміщенні, неодноразово чули крики, що долинали з туалету. Для надання допомоги або своєчасного можливого порятунку життя вони змушені були екстрено відкривати приміщення туалету.

«В результаті 100% екстрених відкриттів ними неодноразово були візуально зафіксовані акти «дружби організмами» наших городян на пеленальних столиках», – розповів чиновник.

У зв’язку з цим заступник мера звернувся до городян з закликом не займатися сексом у громадських туалетах та дбайливо ставитись до майна громади.

Нагадаємо, наприкінці серпня внаслідок чергової ракетної атаки росіян була зруйнована громадська вбиральня на околиці селища Нововоронцовка на Херсонщині.

Також повідомлялося, що російські окупанти розбомбили біотуалет у Харкові.