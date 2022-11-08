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Влада Дніпра присоромила містян за секс у громадських вбиральнях

Надія Клочко
glavcom.ua
Влада Дніпра присоромила містян за секс у громадських вбиральнях
Мерія Дніпра розповіла про несподівану причину поломок пеленальних столів у громадських вбиральнях
фото з відкритих джерел

Представник мерії Дніпра заявив, що жителі міста, займаючись сексом у громадських туалетах, псують майно

Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко розповів, що пеленальні столики у нових громадських вбиральнях, які були встановлені у місті, стали надто часто виходити з ладу. Протягом тривалого часу причина поломок залишалася загадкою. Водночас зараз стало відомо, що причиною поломок стало те, що жителі міста займаються сексом на цих пеленальних столах. Про це посадовець написав у Facebook.

«Проаналізувавши рівень народжуваності в місті Дніпро і середню вагу новонародженої дитини, передумов для деформації пеленальних столиків ми так і не виявили. систему міської каналізації. Але мої мрії були розбиті вщент», – зазначив Лисенко.

За словами заступника міського голови, причина виявилася простою – городяни займаються сексом на пеленальних столиках у громадських туалетах, що призводить до їхньої поломки.

Лисенко підкреслив, що співробітники, які виконують роботи в технологічному приміщенні, неодноразово чули крики, що долинали з туалету. Для надання допомоги або своєчасного можливого порятунку життя вони змушені були екстрено відкривати приміщення туалету.

«В результаті 100% екстрених відкриттів ними неодноразово були візуально зафіксовані акти «дружби організмами» наших городян на пеленальних столиках», – розповів чиновник.

У зв’язку з цим заступник мера звернувся до городян з закликом не займатися сексом у громадських туалетах та дбайливо ставитись до майна громади.

Влада Дніпра присоромила містян за секс у громадських вбиральнях фото 1
Влада Дніпра присоромила містян за секс у громадських вбиральнях фото 2
Влада Дніпра присоромила містян за секс у громадських вбиральнях фото 3
Влада Дніпра присоромила містян за секс у громадських вбиральнях фото 4

Нагадаємо, наприкінці серпня внаслідок чергової ракетної атаки росіян була зруйнована громадська вбиральня на околиці селища Нововоронцовка на Херсонщині.

Також повідомлялося, що російські окупанти розбомбили біотуалет у Харкові

Теги: Дніпро секс

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