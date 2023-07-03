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Нічна атака на Україну: скільки «Шахедів» знищено

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Україну: скільки «Шахедів» знищено
Уночі зафіксовано пуски 17 «Шахедів»
фото ілюстративне

Уночі в південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона

У ніч на 3 липня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Загалом зафіксовано пуски 17 «Шахедів». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона.

«У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131. Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат», – йдеться у повідомленні.

Нічна атака на Україну: скільки «Шахедів» знищено фото 1

Як повідомлялося, цієї ночі Україною ширилася повітряна тривога через ворожу атаку ударних дронів і балістики. У Кіровоградській та Хмельницькій областях пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

Теги: безпілотник окупанти війна ЗСУ

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