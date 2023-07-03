На Хмельниччині пролунали вибухи

У регіоні працювали сили протиповітряної оборони

На світанку 3 липня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Військові сповістили про вибухи о 4:36.

Хмельницька обласна військова адміністрація також підтвердила інформацію про вибухи й роботу ППО.

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Про наслідки вибухів наразі не повідомлялося.

Зазначимо, що о 4:50 на Хмельниччині скасовано повітряну тривогу.

Нагадаємо, у ніч проти 3 липня Україною ширилася повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про атаку ударних дронів і балістики. У Кіровоградській області пролунали вибахи, працювала протиповітряна оборона.

До слова, завершилася 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня російські окупанти завдали 11 ракетних ударів та застосували вісім іранських ударних безпілотників типу Shahed. Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив майже 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.